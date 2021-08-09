Голый "Рэмбо" напал на полицейских - копам не помог даже газовый баллончик (видео 18+)

В Волчанске Харьковской области во время одного из вызовов полиция столкнулась со странным мужчиной. Он находился на улице голышом и пытался атаковать правоохранителей.

Видео разместил канал в Телеграм Харьков Life.

На записи видно, что при приближении мужчины коп применяет газовый баллончик, но голого мужчину это не остановило и он решил атаковать. Когда в ход пошли удары ногами вмешались коллеги полицейского. Курьезное ЧП вызвало волну обсуждений в комментариях. Пользователи отметили, что полицейские растерялись, и были "обезоружены наготой" нападавшего.

Отдельный момент дискуссии - зачем один из правоохранителей снял ремень.

(Фото: Телеграм)

Сообщается, что патрульные приехали на вызов о хулиганстве. За кадром снимающий называет голого мужчину "наркоманом".

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