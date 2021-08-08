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"Свои Олимпийские игры": в Кирилловке местные жители в шутку определяли чемпиона по нырянию авто в лужу (видео)

"Свои Олимпийские игры": в Кирилловке местные жители в шутку определяли чемпиона по нырянию авто в лужу (видео)
Обновлено 23:00 Вс, 8 Август 2021 Телеграф

В курортной Кирилловке накануне прошли мощные дожди, вследствие чего затопило три домохозяйства. Естественно такой погодный каприз не позволил туристам нормально отдохнуть, однако похоже, что люди там все равно нашли чем себя развлечь. 

Как сообщает "Днепр Оперативный", местные жители устроили свои "Олимпийские игры", на которых водители смогли поучаствовать в новой дисциплине - нырянию на автомобиле в лужу. 

"Поговаривают, что лидирует житель Днепра, который максимально усердно готовился на улицах Днепра этой весной и летом", - пошутили там. 

"Конкурс" оценили и пользователи сети, которые указали, что победитель в дисциплине возьмет главный приз - гидроудар двигателя. 

Как сообщалось ранее, на пляжах Кирилловки вновь наблюдается нашествие медуз, а потому неудивительно, что люди, которые в другое время пошли бы на море, сейчас придумывают себе подобного рода развлечения.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 724

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Запорожская область, Дожди, Кирилловка.
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