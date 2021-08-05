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Пляжи в Кирилловке снова заполонили медузы: свежие фото

Пляжи в Кирилловке снова заполонили медузы: свежие фото
Обновлено 13:33 Сегодня Телеграф Фейсбук

На пляжах в Кирилловке Запорожской области снова можно увидеть медуз, но пока их не так много, как было в июле, когда морских существ вывозили грузовиками.

Об этом в четверг, 5 августа, сообщает на странице в Facebook один из туристов, отдыхающих на берегу Азовского моря.

Валерий Калныш поделился в сети фото, где видно, как сейчас выглядит Коса Пересыпь (северо-восточный район курортного поселка Кирилловка). 

МедузыМедузы

На фото можно увидеть, что на берегу моря довольно-таки много медуз, но все же меньше, чем было раньше.

МедузыМедузы

"Их не так еще много, чтобы вывозить грузовиками, но настроение и купание портят", - пишет Калныш.

МедузыМедузы

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце июля в Кирилловке Запорожской области мертвых медуз тоннами вывозили с пляжей.

Напоминаем, что в Бердянске из Азовского моря выловили медуз и попробовали их приготовить.

Также мы писали, что в начале августа южный ветер пригнал к берегу Бердянска огромное количество водорослей.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Азовское море, Отдых, Запорожская область, Медузы, Кирилловка.
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