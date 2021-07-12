Азовское море атаковали медузы: на пляже в Запорожской области с ними борется экскаватор (фото, видео)

На Азовском море в Примпосаде (Запорожская область) берег усеян медузами, немало их и в воде. Для борьбы с морскими существами задействуют все доступные силы.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Из-за обилия медуз практически невозможно отдыхать на берегу моря и купаться.

Поэтому даже отдыхающие присоединились к очистке пляжа. С помощью детских ведер, лопаток и тачек собирают медуз вдоль берега. Для борьбы с существами на пляж даже пригнали экскаватор. Закопали кучу свежесобранных медуз, но через час рядом лежало столько же.

Отдыхающие жалуются на ожоги после купания в море. Даже если зайти на две минуты и выйти - тело все равно печет. Даже если не встречать медуз. Вода пропитана их остатками и обжечься можно "бесконтактно".

Если на одних базах отдыха от морских существ помогает спасаться даже экскаватор, то на других, по словам туристов, вообще не чистят пляж.

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