Одесские пляжи усеяны тельцами миллионов божьих коровок (фото, видео)

На Тузловских лиманах (Одесская область) из-за сильного ветра и проливных дождей погибло 2 миллиона божьих коровок.

Об этом в субботу, 10 июля, сообщает местный Telegram-канал "Одесса как она есть".

Насекомые летели к суше (местам скопления тли), но не смогли преодолеть водоем. Также целые островки из этих жучков заметили на одесском пляже Ланжерон.

В одесском паблике еще 30 июня сообщали о нашествии божьих коровок на пляже в поселке Каролино-Бугаз. По словам граждан, бороться с ними невозможно, а кусаются они очень ощутимо.

Ранее на украинских курортах было настоящее нашествие медуз, водорослей и блох, которые портили качество отдыха на Азовском и Черном морях. Сейчас же водоросли и морские блохи отступили, но людей на пляжах все равно стало заметно меньше.