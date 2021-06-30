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"Такие кусачие": туристы жалуются на нашествие божьих коровок на курорте под Одессой

"Такие кусачие": туристы жалуются на нашествие божьих коровок на курорте под Одессой
09:18 Сегодня Телеграф

В Одесской области в поселке Каролино-Бугаз люди жалуются на нашествие божьих коровок.

Об этом 30 июня сообщили в местном Телеграм-канале "Одесса как она есть".

По словам граждан, бороться с ними не возможно, а кусаются они очень ощутимо.

"Если планируете отдых - планируйте где-то в другом месте", — советуют в сети.

В сети также показали фото нашествия насекомых на одном из пляжей: пляж

Пользователи сети не могли оставить без внимания данную новость. Многие пользователи прокомментировали нашествие божьих коровок.

"Были в рыбпорту в понедельник тоже много их было и кусючие", — написала пользователь Леся.

"Они кусаются?", — задалась вопросом пользователь под ником Iren.

"Они не только там, и в Дафиновке и в Южном. Дети их собирают...", — сообщила пользователь под ником Lenchyk.

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Напомним, что в Скадовске, на берегу Черного моря, мужчина носил крокодила с заклеенной скотчем пастью и предлагал желающим подержать его на руках и сфотографироваться.  

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Одесса, Божья коровка, Каролино-Бугаз.
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