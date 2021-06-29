До каких пор это будет продолжаться? Сеть взволновали фото крокодила на пляже в Скадовске

В Скадовске, на берегу Черного моря, мужчина носил крокодила с заклеенной скотчем пастью и предлагал желающим подержать его на руках и сфотографироваться. Шокирующие кадры разместили на странице в Instagram khersonoperativ и в местных новостных пабликах в Telegram.

В социальных сетях поступок мужчины вызвал волну осуждения. Некоторые комментаторы предложили поступить с ним аналогичным образом.

Это не первый случай жестокого обращения с животными в Херсонской области. Ранее Телеграф сообщал, что в том же Скадовске лошадь перекрасили в зебру и катали туристов.