"Просто болото": украинка показала, что стало с популярным пляжем в Одессе (видео)

В Сети появилось видео с отдыха в Одессе, один из популярнейших пляжей которой - "Аркадию" - атаковали водоросли.

"Просто болото" - комментирует грязное море украинка, которая сейчас отдыхает в Одессе и выложила в интернет запись с водорослями.

В комментариях мнения украинцев разделились. Одни сетуют, что в Одессе очень дорого, а пляжи, помимо водорослей, атакуют полчища божьих коровок.

Другие же говорят, что на пляже "Аркадия" всегда так, однако другие места отдыха Южной Пальмиры якобы с чистой водой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что отдохнуть в Затоке Одесской области можно по доступным ценам, однако Черное море туристов пока не радует. О том, в каких условиях отдыхают украинцы на одном из самых популярных курортов, рассказали блогеры.

Напомним, в средине лета известные украинские курорты стали менее привлекательными для отдыха. На видео и фото, которыми пользователи делятся в Сети, видно, что на пляжах Мариуполя, Кирилловки и Одессы людей стало значительно меньше.