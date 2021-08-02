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Бердянск атаковала новая напасть: в море невозможно нормально зайти (фото, видео)

Бердянск атаковала новая напасть: в море невозможно нормально зайти (фото, видео)
Обновлено 14:45 Сегодня Телеграф "Pro.berdiansk"

В Бердянске из-за перемены ветра к побережью залива приплыли тонны зеленых водорослей. А ведь совсем недавно от бердянских пляжей отступили медузы, комары и божьи коровки, как незадолго после этого ветер южного направления пригнал к берегу морскую траву. 

Об этом сообщает "Pro.berdiansk".

По словам отдыхающих, водоросли есть и на пляжах, и в воде, но если преодолеть 10-15 метров от побережья, то их там уже не будет.

В сети появилось видео загрязненного морской травой берега в Бердянске.

Арендаторы пляжей жалуются на местную власть и берутся сами за очищение территории.

Водоросли

К примеру, в субботу 31 июля еще с пяти утра береговую линию 3-го пляжа расчищали от морской травы бульдозером.  Арендатор зоны отдыха Алексей Алексеенко говорит, что власть Бердянска должна помогать в решении этой проблемы, но поскольку никто не собирается это делать, технику ему пришлось нанимать за свои деньги.

Водоросли

"Хотелось бы, чтобы городская власть помогла с вывозом такого объема, так как закапывать или выбрасывать назад в море будет огромной глупостью", – говорит директор арендующего предприятия.

Водоросли

Такая же картина с морской травой наблюдается и на пляжах микрорайона Слободка, но там арендаторы с уборкой морской травы не спешат.

Водоросли

Ранее "Телеграф" сообщал, как блогер разместила в сети видео с водорослями в Затоке Одесской области.

Напоминаем, что в июле во время нашествия медуз в Бердянске их уже начали готовить и есть.

Кроме медуз, в конце июня украинские пляжи атаковали морские блохи, которые больно кусались.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 382

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Водоросли, Отдых, Бердянск, Пляжы.
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