Море зелёное от водорослей: блогер сняла видео о Затоке Одесской области (фото, видео)

Известная блогер из Борисполя Мария Паркеева, 14 июля на странице в TikTok опубликовала видео из Затоки Одесской области, где она оставила честный отзыв на отдых в курортном поселке.

Несколько дней назад блогер пообещала в своем Instagram, что расскажет все об условиях на Затоке.

"Вы спросите у меня: почему Затока? Почему не Турция? А я отвечу: ми любим по-богатому", - сказала в своем видео звезда Instagram и TikTok.

@parkeeva По богатому честный отзыв на Затоку 2021 у меня в Инсте Parkeeva.maria (ссылка в шапке) ♬ оригинальный звук - Parkeeva Maria

На снимке видно, что в море огромное количество зеленых водорослей, которые, понятное дело, мешают комфортному отдыху.

Через день после публикации видео, 15 июля, на странице в Инстаграм Паркеева сообщила, что водорослей будто бы становится меньше и они отплывают дальше от берега.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что "Аркадию" в Одессе атаковали водоросли - море превратилось в "болото", как сказала одна из отдыхающих.

Также напоминаем о том, что на пляжах на Азовском море в Запорожской области огромное количество медуз - их пришлось вывозить тачками и даже вызвать экскаватора.