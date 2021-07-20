Медуз в море так много, что их начали... есть: бердянские журналисты попробовали на вкус морских обитателей (фото, видео)

"Медузная" тема нынче в тренде – фотографии плавающих "студней" и горы бесцветных желеистых созданий на берегу не постил только самый ленивый турист, отдыхавший этим летом на берегу Азовского моря – в Кирилловке, Приморске, Бердянске. Мало того, что плавать рядом с ними неприятно и противно, так еще и опасно – их щупальца сильно жалят. Для людей с ослабленным иммунитетом, аллергиков и нежной детской кожи это чревато последствиями, так как красные пятна от ожогов болезненны и подолгу не исчезают. Но это если жалит одна медуза, а на многих снимках и видео с побережья вода представляет собой густой "суп" из этих представителей морской фауны!

Проблема, волнующая как местных жителей, так и отдыхающих, конечно же, не ушла от внимания и журналистов популярного сайта pro.berdiansk. Из шуток типа "Что с таким огромным количеством медуз делать – съесть, что ли?" и родилась авантюрная идея – попробовать эту "живность" на вкус. Ну, понятное дело, не в диких условиях, поджарив на костре на берегу, а по-настоящему, обратившись за помощью к ресторанному повару. Все действия от вылова до дегустации, наши коллеги снимали на видео и демонстрировали в прямом эфире.

"Телеграф" в "пиршестве" не участвовал, но о затее узнавал из первых уст.

"Идея родилась в совместном обсуждении. На самом деле, мы еще в прошлом году хотели провести такой эксперимент, – рассказывает главный редактор сайта Анастасия Бучная. – Но тогда мы больше были расстроены такой обстановкой на пляжах, а в этом году уже привыкли и потому решили задумку все же реализовать. Ведущими в этом стриме были журналисты Александр Щирский и Инна Бунина – они нашли сачок, ведро и пошли на "рыбалку".

Для отлова медузы отправились к морю на Слободку, самый популярный у отдыхающих район в центральной части города. По словам журналиста, из двух видов медуз – корнеротов и аурелий, оккупировавших Азовское море, планировали выловить именно аурелию. Корнероты крупнее, они с голубой или фиолетовой каемочкой на куполе, аурелия – более плоская и безобидная. И повара предложили приготовить блюдо именно из нее.

"Но, как назло, аурелия не попалась, тогда они просто выловили несколько разных медуз, чтобы был выбор, – уточняет редактор. – Повар оставил от медузы только "шляпку", из нее и готовил кушанье. Ресторан выбрали из тех, о котором хорошие отзывы. Позвонили хозяевам, познакомили их с нашим предложением и сразу получили согласие".

Шеф-повар "Happy Place" Никита Смаковский заранее посмотрел возможные рецепты и остановился на салатах, в которых использовал также овощи, зелень и микрозелень, авокадо и древесный гриб муэр, бобы эдамаме, красную икру, сахарную пудру, соусы и кунжутное масло.

Помните детскую сказку про суп "из топора"? Вот, практически тот же случай – в компании с другими продуктами, оказалось, съедобна и медуза.

"Такое блюдо надо сразу употреблять в пищу, потому что медуза... тает, – смеется Анастасия. – Но все наши журналисты, операторы, повара и официанты попробовали, все довольны, живы и здоровы. Некоторым даже такая экзотика понравилась. Кстати, на всякий случай мы заранее запаслись активированным углем и другими средствами от возможного отравления".

"Что могу сказать об ощущениях: очень похоже на растаявший рыбный холодец, – объясняет Александр Щирский. – И если человек не знает, что это медуза, или попробует с закрытыми глазами, то по вкусу не догадается, что это она. Ощущался такой запах моря, что мы даже пытались придумать какое-то название этому блюду – "Вкус моря" или "Запах моря". Второе блюдо с соусом тартар, где и красная икра присутствовала, и медуза, мы даже в шутку наименовали "Из грязи в князи", намекая на два абсолютно противоположных по цене продукта – бесплатную медузу и дорогую красную икру... Можно предположить, что это осетровый холодец, но слегка подтаявший, потому что кубики из медузы получились нечеткие. Может, если бы их можно было заранее заморозить, то был бы другой эффект, но мы готовили в прямом эфире и время было лимитировано. От ловли медузы до обмена мнениями прямой эфир уложился в 1 час 40 минут. Это все можно увидеть в видеоролике".

Для этого и шеф-повар выбирал такой рецепт – моментальный – из всех имеющихся рецептов китайской и японской национальных кухонь, что никто не обвинил журналистов в "подставе".

"Автор и ведущий телепрограммы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров как-то сказал, что медуза, которую он пробовал в Китае – это не та медуза, которая водится в Азовском и Черном море, а наши для еды непригодны. Мы решили это проверить. Свой интерес был и у шеф-повара: на своей страничке в интернете ресторан сделал пост-публикацию этого эксперимента с отсылом знаменитому журналисту-путешественнику, дескать, можно есть и наших".

Одно дело – ловить медуз и снимать, другое – пробовать приготовленное на вкус. Александр признается, что ему пришлось переступить через себя.

"Помимо того, что у нас были с собой медпрепараты, я еще прихватил бутылку газировки и мятные конфеты – вдруг кому плохо станет. Я лично не любитель всяческих экзотических продуктов, а классический колбасо-мясоед. Но тут были мои коллеги, девушки, которые выразили готовность приступить к еде, и мне не хотелось ударить перед ними в грязь лицом. Конечно же, когда нес вилку ко рту, я видел, как это все свисало с нее... Но в прямом эфире деваться было некуда и, сделав выдох, как перед крепким спиртным, я ее съел, - признается бердянец. – На самом деле, отвращение больше вызывает название продукта – медуза. А вот те, кто ел устриц, считают, что вкус похожий. Любители экстрима хотя бы раз в жизни могут такое попробовать".

Молодой человек предполагает, что возможно, уже в следующем году может появиться такой гастро-челлендж: "Был в Бердянске – ел медузу". И это скрасит отдыхающим неудобства, созданные природой – навалу медуз, комаров, морских блох и божьих коровок.