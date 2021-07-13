Медузы, комары и божьи коровки: отдых в Бердянске превратился в тяжелое испытание (фото)

Если в прошлом году летний отдых украинцам испортил коронавирус и связанные с ним карантинные ограничения, то в этом году оздоровление на южных пляжах еще и попало под сильное влияние природы. Две с лишним недели ежедневно налетали ливни со шквалами, вновь, как и в прошлом году, теплое Азовское море наводнено медузами-корнеротами, тучи комаров безжалостно кусают взрослых и детей, а тут еще и божьи коровки добавились, которые также больно кусаются. В Бердянске на кровопийцев-комаров жалуются и гости курорта, и местные жители.

"Эти комары не просто ужасные, а прямо-таки, озверевшие! – объясняет "Телеграфу" жительница Мелитополя Татьяна, которая с дочерьми и внуками провела в Бердянске неделю. – Среди бела дня искусали ножки Алине через лосины, когда она после дождичка в резиновых сапожках ходила по лужам. На лице из-за укусов аж глазки опухли. А Иру через джинсы покусали. И никакие средства от комаров не помогают. В аптеках много разных средств от них, а в магазинах, говорят, их расхватывают быстро, так как комары зверствуют не только вечером, но и днем".

По словам женщины, во время вечерних прогулок по набережной спасало лишь то, что отдыхающих много и у комаров много "объектов для ужина".

"Вышли на свободное пространство, когда шли домой, не успевали отбиваться. Это при том, что перед прогулкой мы хорошо побрызгались спреем. Дома потом лечебным бальзамом мазались, немного помогло. Тому, кто не сопротивлялся. Самая младшая внучка кричала и не давалась – результат хуже. А спреи от комаров почти не помогают".

На местных пабликах люди делятся впечатлениями, эмоциями, фотографиями с городских пляжей.

"Вчера были на "Эльдорадо": на берегу медузы и в море тоже, купаться невозможно, отдых испорчен. Только после обеда немного лучше стало, но медузы все равно попадались. Но водичка отличная".

"Да, водичка – класс, только после обеда их стало больше, мы еле зашли и сразу вышли обожженные и чешущиеся, и больше не было желания туда заходить".

"Вчера были: медузы есть, но не в таком количестве, поверху на воде плавали трупы насекомых, пахло разложением этих самых медуз... Короче, это был, наверное, последний купальный день в этом году".

"Медуз полно. Еще достали вчера и какие-то пчелы. Это все ползает по телу без конца и кто-то из них кусается. Нет покоя ни в воде, ни на суше!".

Делятся подсказками, где море чище.

"Утром возле кораблей было сплошное желе из медуз".

"У нас их было немного, но если вдруг обожжет одна, то очень-очень больно! А еще нашествие к вечеру божьих коровок, которые тоже стали не по-божьи куcаться!".

Возникли даже слухи, что божьих коровок в Бердянск завезли специально для уничтожения комаров!

"На пляже АКЗ – полное издевательство – медуз много и насекомых рой. Пляж пустой. Нас хватило на полтора часа. Уехали".

"Нужно знать, где купаться, езжайте на открытое море, на Косу – здесь их нет".

"Валом!!! Скоро назовут вместо Азовского – Медузье море, если не будут приняты властью серьезные меры по вылову медуз".

А еще советуют, чем лечить волдыри от укусов и медузьих ожогов.

"Уксусом протереть","Лимонный сок помогает", "Сделайте содовый раствор: столовая ложка соды пищевой на полстакана воды – им хорошо промывать место ожога", "В аптеке спросите Поксклин".

Но, видимо, далеко не каждому помогают народные и аптечные средства. Одна их женщин публикует снимок пострадавшей от медузы конечности: "Это после двух недель активного лечения ожога медузы. Такое же на второй ноге. Ни одну обувь не могла обуть!".

Но если с медузами можно бороться только по факту – например, чистить побережье от выбрасываемой волнами студенистой массы, то комариное нашествие местной властью, отчасти, можно было предотвратить. Дело в том, что кроме открытого моря, в окрестностях Бердянска много лиманов с камышовыми зарослями.

В начале года городской совет выделил из бюджета на борьбу с кровососущими немалую сумму Поксклин более 800 тыс. грн. Но, как говорится, "что-то пошло не так". Как решить проблему, на минувшей неделе выясняли городские депутаты.

Сайт "Pro.Бердянск.biz" приводит мнения сторон. По мнению начальника управления ЖКХ горисполкома Евгении Пикарь, в огромном количестве комаров виновато слишком большое количество осадков в Бердянске - комаров протравили, а дождями все смыло. Хотя, по данным метеоцентра, дождей было не меньше и в прошлом году.

А вот Геннадий Проценко, директор коммунального предприятия "Профдезинфекция", которое уже 13 лет выполняет работы по травле комаров в Бердянске, считает, что достичь успеха можно только совместными усилиями.

"Успех или неудача в борьбе с комарами зависит от системности и своевременности этой борьбы. В этом году мы сработали так же, как и в предыдущие годы: протравили личинок комаров на лиманах и в камышах на микрорайонах, в ливнестоках в центре города. Но наших усилий явно недостаточно. В минувшие годы все частные базы отдыха, санатории, детские оздоровительные центры еще до начала курортного сезона проводили аналогичную работу на своих территориях. В борьбу с комарами вступали и ОСМД, и компании, предоставляющие жилищные услуги, протравливая их в подвалах и на чердаках многоквартирных домов".

Правда, оказалось, что к руководителям обществ совладельцев многоквартирных домов с таким предложением до недавнего времени никто не обращался.

Но есть надежда, что кому-то удастся отдохнуть и спокойнее: на сессии было принято решение потратить на борьбу с комарами еще 164 тысяч гривен из бюджета.