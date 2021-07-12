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Полчища божьих коровок продолжают атаковать Украину: следом за Одессой пострадал Мариуполь (фото, видео)

Полчища божьих коровок продолжают атаковать Украину: следом за Одессой пострадал Мариуполь (фото, видео)
Обновлено 18:51 Сегодня Телеграф

В Мариуполе (Донецкая область) настоящее нашествие божьих коровок. Больше всего страдают жители Левобережного района.

Об этом сообщает редакция MRPL.CITY.

На выходных люди жаловались на огромное количество божьих коровок на пляже. Теперь же их достаточно много и в самом городе. 

Нашествие божьих коровок в Мариуполе

В сети опубликовали видео на котором видно, что в воздухе летают целые «полчища» пятнистых жуков. 

Автор видео говорит, что даже поход в магазин превратился в побег от насекомых. Нельзя пойти на площадку с ребенком.

Нашествие божьих коровок в Мариуполе

«Вышла с дочкой в магазин, а во дворе божьих коровок ненамного меньше, чем на море. Очень быстро шли, а обратно уже бежали. Раньше, если встречали божью коровку, то очень радовались, они же такие милые. Но сейчас, когда их просто "тучи", они приносят не просто дискомфорт... На улицу выходить не хочется», - написала читательница. 

Нашествие божьих коровок в Мариуполе

Доцент, кандидат биологических наук кафедры охраны труда и окружающей среды ПГТУ Владимир Монин предположил, что скопление насекомых именно на Левобережном пляже связано с ветром. Потоками воздушных масс божьих коровок унесло в восточную часть города. Божьих коровок станет меньше, когда в них не останется чем питаться - тля будет съедена. 

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Тузловских лиманах в Одесской области из-за проливных дождей погибло 2 млн божьих коровок 

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 403

Все по теме:

Мариуполь, Насекомые, Божьи коровки, Донецкая обасть, Нашествие насекомых.
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