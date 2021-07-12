Полчища божьих коровок продолжают атаковать Украину: следом за Одессой пострадал Мариуполь (фото, видео)

В Мариуполе (Донецкая область) настоящее нашествие божьих коровок. Больше всего страдают жители Левобережного района.

Об этом сообщает редакция MRPL.CITY.

На выходных люди жаловались на огромное количество божьих коровок на пляже. Теперь же их достаточно много и в самом городе.

В сети опубликовали видео на котором видно, что в воздухе летают целые «полчища» пятнистых жуков.

Автор видео говорит, что даже поход в магазин превратился в побег от насекомых. Нельзя пойти на площадку с ребенком.