В Кирилловке медуз вылавливают тоннами и вывозят с пляжей грузовиками (видео)

В Запорожской области в Кирриловке медуз, которые этим летом заполонили пляжи Азовского моря, начали собирать уже мертвыми и вывозить за пределы зоны отдыха грузовиками.

Об этом сообщает Telegram-канал "Реалии Украины".

В сети появилось видео, как это происходит.

В 2021 году медузы причинили туристам достаточно много дискомфорта и не одного обжигали.

Морских существ было настолько много, что отдыхающие не могли спокойно купаться и даже помогали работникам пляжа расчищать воду и берег от медуз.

Теперь же появилась информация о том, что существа мертвы и их собирают целыми тоннами, после чего сбрасывают в прицеп грузовой машины, которая вывозит медуз подальше от зоны отдыха.

В ближайшем времени, возможно, после очистки пляжей туристы снова смогут спокойно купаться и релаксировать на берегу Азовского моря.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после перемены ветра пляжи Арабатской Стрелки на Азовском море очистились от медуз.

Напоминаем, что в Бердянске, выловленных из моря медуз, решили попробовать на вкус - шеф-повар "Happy Place" Никита Смаковский приготовил несколько блюд с морскими обитателями.