В Кирилловке медуз вылавливают тоннами и вывозят с пляжей грузовиками (видео)

В Запорожской области в Кирриловке медуз, которые этим летом заполонили пляжи Азовского моря, начали собирать уже мертвыми и вывозить за пределы зоны отдыха грузовиками.
Об этом сообщает Telegram-канал "Реалии Украины".
В сети появилось видео, как это происходит.
В 2021 году медузы причинили туристам достаточно много дискомфорта и не одного обжигали.
Морских существ было настолько много, что отдыхающие не могли спокойно купаться и даже помогали работникам пляжа расчищать воду и берег от медуз.
Теперь же появилась информация о том, что существа мертвы и их собирают целыми тоннами, после чего сбрасывают в прицеп грузовой машины, которая вывозит медуз подальше от зоны отдыха.
В ближайшем времени, возможно, после очистки пляжей туристы снова смогут спокойно купаться и релаксировать на берегу Азовского моря.
Ранее "Телеграф" сообщал, что после перемены ветра пляжи Арабатской Стрелки на Азовском море очистились от медуз.
Напоминаем, что в Бердянске, выловленных из моря медуз, решили попробовать на вкус - шеф-повар "Happy Place" Никита Смаковский приготовил несколько блюд с морскими обитателями.