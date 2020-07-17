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Пляжи Азовского моря заполонили медузы: видео

Пляжи Азовского моря заполонили медузы: видео
14:53 Сегодня Телеграф Фото: pro.berdiansk.biz
В Запорожской области в Азовском море нашествие медуз. Работники пляжей вытаскивают их с моря рыболовными сетями.

На пляжах Азовского моря зоны для купания в прям смысле приходится расчищаться от медуз. Об этом сообщает местное издание РИА Мелитополь.

Работники пляжа и отдыхающие вылавливают медуз сетями и расчищают воду для купания, чтобы дети могли купаться и их не ужалили медузы.

Как известно, укус этих водных обитателей не опасный, но у некоторых людей он может вызвать аллергическую реакцию. В таких случаях врачи рекомендуют принять антигистаминные препараты.

Стоит учесть, что в этом году нашествие медуз наблюдается на многих курортах Азовского моря. По словам экспертов, количество этих существ особенно увеличивается после шторма, так как они не могут противостоять ветру, и их прибивает к берегу.

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Одним из факторов увеличения медуз в Азовском море является теплая зима. Способствовать уменьшению количества медуз будет снижение солености Азовского моря. Но когда это произойдет – сказать пока трудно. 

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Азовское море, Море, Медузы.

Автор:

Телеграф
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