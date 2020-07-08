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Среда, 08.07.2020

Из космоса показали, как "цветет" Черное море: какие курорты имеют самую грязную воду (Видео)

Загрязнение воды и площадь, охваченную цветением, специалисты оценили при помощи хлорофилла-а, который поглощает свет в фиолетово-голубой и оранжево-красной части спектра. Согласно данным спутника, курорты Лебедевка, Затока, Белгород-Днестровский, Очаков, Южный, Станислав, Очаковское, Голая Пристань и Лазурное на сегодня имеют самые большие концентрации этих растений. В то же время побережья Одесской области имеет средний показатель загрязнения, тогда как наиболее загрязненными оказались воды озер Сасык, Шаганы, Алибей и Днестровского лимана, а также Днепровского, Тендривского и Джарилгацкого заливов. Спутниковый мониторинг цветения водорослей был проведен в северо-западной части Черного моря с использованием оптических данных дистанционного зондирования Земли с КА Sentinel-3А и КА Sentinel-3 B за период с 28 июня по 1 июля. Индикатором загрязненности воды и количества биомассы фитопланктона избран хлорофилл-а, который косвенно позволяет оценить интенсивность цветения водорослей в водоемах.
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Водоросли, Море, Черное море, Космос.
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