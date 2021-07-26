Скачать
Понедельник, 26.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Тарифы растут, "дельта штамм" наступает: ждать ли Зеленскому массовых протестов этой осенью
Тарифы растут, "дельта штамм" наступает: ждать ли Зеленскому массовых протестов этой осенью
Находится на ИВЛ: появились первые за месяц новости о Леониде Кравчуке
Находится на ИВЛ: появились первые за месяц новости о Леониде Кравчуке
Скандалом с ЛГБТ-блогером во Львове заинтересовались военные
Скандалом с ЛГБТ-блогером во Львове заинтересовались военные
Еще одна смерть: после расхваленной вакцины против коронавируса скончался молодой мужчина
Еще одна смерть: после расхваленной вакцины против коронавируса скончался молодой мужчина

Ветер переменился: пляжи Азовского моря очистились от медуз (видео)

Ветер переменился: пляжи Азовского моря очистились от медуз (видео)
Обновлено 18:05 Сегодня Телеграф Кирилловка

На Азовском море пляжи Арабатской Стрелки из-за перемены направления ветра освободились от медуз - теперь там можно купаться.

Об этом "Укринформу" сообщил туристический гид, каякер Алексей Войцеховский.

Мужчина рассказал, что медузы могли приплыть к берегу Арабатской Стрелки из-за того, что ветер был западный, северо-западный.

Но такое бывает редко, ведь обычно он дует со стороны Бирючего, из Кирилловки, говорит гид.

Также он отметил неэффективность сеток для защиты от медуз из-за мелководной акватории и нагонных ветров.

«Если в сетку набивается медуза, а она сразу туда набивается, то эту сетку свернет вместе с медузой в сторону берега», - рассказывает Войцеховский.

Поэтому приходится очищать медуз с берега. Этим занимаются  владельцы и работники гостиниц, оздоровительных учреждений.

По словам, туристического гида, люди сгребают медуз граблями, лопатами, а потом вызывают коммунальный транспорт, который их вывозит.

Также он рассказал, что несмотря на наличие  медуз даже ранее можно было хорошо отдохнуть на других локациях возле Азовского моря.

«Например, в Стрелковом можно купаться - есть пляжи на берегу Сиваша, они песчаные, глубокие. На локации, где находится мой каякинг-клуб, медуз нет, они по этим лабиринтам, по мелким лиманам, не доходят», - делится гид.

В дни, когда медуз в море было много люди отдыхали в водоемах комплекса «Арабатские термы» и на соляных озерах.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, насколько загрязненные Черное и Азовское моря, и можно ли там купаться - мнение ученых.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 178

Все по теме:

Азовское море, Отдых, Медузы, Арабатская стрелка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Черновецкий рассказал, как вызывал проституток второму президенту Украины (видео)
02 Восстановлению не подлежит: у переболевших коронавирусом людей нашли новую особенность
03 "Тарас-папуас" и сын его гей: вокруг студии "Дизель шоу" разгорается нешуточный скандал за шутки о темнокожих (видео)
04 Языковой скандал в Харькове: продавщицу, пославшую клиентку "в п**ду", уволили
05 Коронавирус "бьет по мозгам": ученые пришли к неутешительным выводам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский заменил указ Порошенко о президентских советниках: что изменилось
Зеленский заменил указ Порошенко о президентских советниках: что изменилось
Пассажиров не было в списках, а от автобуса &quot;отвалилось&quot; колесо: поездка в Кирилловку едва не обернулся трагедией для харьковчан
Пассажиров не было в списках, а от автобуса "отвалилось" колесо: поездка в Кирилловку едва не обернулся трагедией для харьковчан
Украинская тяжелоатлетка Конотоп показала пятый результат на Олимпиаде в Токио
Украинская тяжелоатлетка Конотоп показала пятый результат на Олимпиаде в Токио
&quot;Тарас-папуас&quot; и сын его гей: вокруг студии &quot;Дизель шоу&quot; разгорается нешуточный скандал за шутки о темнокожих (видео)
"Тарас-папуас" и сын его гей: вокруг студии "Дизель шоу" разгорается нешуточный скандал за шутки о темнокожих (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь