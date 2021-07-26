Ветер переменился: пляжи Азовского моря очистились от медуз (видео)

На Азовском море пляжи Арабатской Стрелки из-за перемены направления ветра освободились от медуз - теперь там можно купаться.

Об этом "Укринформу" сообщил туристический гид, каякер Алексей Войцеховский.

Мужчина рассказал, что медузы могли приплыть к берегу Арабатской Стрелки из-за того, что ветер был западный, северо-западный.

Но такое бывает редко, ведь обычно он дует со стороны Бирючего, из Кирилловки, говорит гид.

Также он отметил неэффективность сеток для защиты от медуз из-за мелководной акватории и нагонных ветров.

«Если в сетку набивается медуза, а она сразу туда набивается, то эту сетку свернет вместе с медузой в сторону берега», - рассказывает Войцеховский.

Поэтому приходится очищать медуз с берега. Этим занимаются владельцы и работники гостиниц, оздоровительных учреждений.

По словам, туристического гида, люди сгребают медуз граблями, лопатами, а потом вызывают коммунальный транспорт, который их вывозит.

Также он рассказал, что несмотря на наличие медуз даже ранее можно было хорошо отдохнуть на других локациях возле Азовского моря.

«Например, в Стрелковом можно купаться - есть пляжи на берегу Сиваша, они песчаные, глубокие. На локации, где находится мой каякинг-клуб, медуз нет, они по этим лабиринтам, по мелким лиманам, не доходят», - делится гид.