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Українські моря забруднені пестицидами та іншими отруйними речовинами: що кажуть вчені
Українські моря забруднені пестицидами та іншими отруйними речовинами: що кажуть вчені

Українські моря забруднені пестицидами та іншими отруйними речовинами: що кажуть вчені

Українські моря забруднені пестицидами та іншими отруйними речовинами: що кажуть вчені
10:01 Сьогодні Телеграф

Директор Науково-дослідної установи "Український науковий центр екології моря", кандидат географічних наук Віктор Коморін розповів у інтерв'ю "Телеграфу", наскільки забруднені Чорне і Азовське моря, чому "цвіте" вода та де в Україні безпечно купатися.

- Як в Україні досліджується морське середовище?

- Україна імплементує європейську Директиву ЄС із Морської стратегії, яка передбачає створення системи управління якістю морського середовища. Є ряд кроків, які необхідно зробити нашій країні. Це базова оцінка стану морського середовища, розробка доброго екологічного статусу, визначення екологічних цілей і нормативів, створення системи моніторингу стану морського середовища. На сьогоднішній день ми здійснили базову оцінку, розробили систему критеріїв Good Environmental Status - хорошого статусу морського середовища, а також систему моніторингу. Уже розроблений проект самої Морський стратегії, яка повинна допомогти нам поліпшити якість морського середовища. Ознайомитися з нею можна на сайті Міністерства охорони навколишнього середовища і природних ресурсів.

- І що показала базова оцінка? Як за останні роки змінився стан Чорного і Азовського морів в Україні?

- Базова оцінка була зроблена як в рамках національних, так і міжнародних програм, що фінансуються Євросоюзом. Наприклад, EMBLAS, ANEMONE. Причому моніторинг здійснювався не просто біля узбережжя, а й у відкритій частині Чорного моря. У 2016-2020 роках були проведені експедиції від Одеси до Батумі. Так ми змогли зрозуміти, в якому стані знаходиться не тільки узбережжі, а й шельфові області, глибоководна центральна частина. На жаль, ми виявили велику кількість забруднюючих речовин. Так, 145 забруднюючих речовин були визначені як пріоритетні для Чорного моря. Серед них ті, які ми давно контролюємо: важкі метали, хлоровані та нафтові вуглеводороди. Однак до них додалися речовини, що раніше знаходилися за межами нашої уваги. Це, наприклад, речовини, які утворюються в результаті фармацевтичної промисловості. По суті - залишки ліків, які так чи інакше потрапляють в морське середовище. Також водовідштовхувальні речовини, які використовуються в легкій промисловості - перфторати. Вони вкрай токсичні. Оскільки існуючі у нас очисні споруди не передбачають очистку від цих речовин. Виявлено також речовини сільськогосподарського походження - ті ж пестициди.

- А якісь позитивні результати є?

- Одним з об'єктів, який є індикатором стану шельфу Чорного моря, вважається ботанічний заказник Філофорне поле Зернова. Там на дні розташовані агароносні водорості. У 2008-2009 роках цей біоценоз перебував у критичному стані. Однак дослідження останніх 4-5 років показали, що ситуація покращилася і відповідає середньому рівню. Це говорить про те, що стан моря стає трохи кращим, ніж було 10 років тому. Ще одна наша знахідка - морські коники. Цих морських мешканців практично не було видно біля узбережжя Одеси з початку 90-х років. А зараз вони знову з'являються. А ще в 2017 році на Філофорному полі на глибині 20-30 метрів знайшли невеликий живий організм - гребінець. До цього останні 20 років їх не виявляли. Наші вчені, як і румунські та болгарські колеги, дуже зраділи. Адже цей організм - показник стану чистої води. Тож усупереч усьому екосистема живе і розвивається.

 

- З чим можуть бути пов'язані такі знахідки?

- Основне припущення полягає в тому, що в 90-ті роки відбувся спад промисловості, зменшивши вплив на морське середовище.

- Ви говорите в основному про Чорне море. А що відомо про стан Азовського?

- На жаль, по Азовському морю у нас є тільки поодинокі спостереження. За даними досліджень 2017 року можна сказати, що в цьому морі ситуація не краща. Поки немає можливості повноцінно оцінити стан Азовського моря, бо потрібно, щоб експедиція проходила через Керченську протоку.

"За останні десятиліття кількість забруднюючих речовин поменшала, але вона все ще залишається загрозливою"

- Які ще тенденції викликають побоювання?

- Є таке явище як евтрофікація - масовий розвиток фітопланктону як результат перенасичення біогенними речовинами. Нещодавно в Одесі спостерігали велику кількість синьо-зелених водоростей. Йдеться про так зване цвітіння. Мінус не тільки в тому, що відпочиваючим неприємно купатися в такій воді. Серед цього фітопланктону потенційно можуть перебувати токсичні речовини. Явище вимагає детального вивчення за допомогою спеціальних приладів для дослідження, тому що один і той же вид може бути токсичним при одній солоності та бути безпечним при іншій. Але навіть сама ймовірність, що цвітіння може бути токсичним, говорить про те, що потрібно утриматися від купання в такій воді. В цьому випадку цвітіння викликано великою кількістю біогенних речовин, які потрапили зі зливовими стоками поблизу Одеси, і з річковими водами в районах впливу наших великих річок. Так, наприклад, за супутниковими картами хлорофила видно, як поширюються язики цвітіння не тільки біля самого берега, а й мористіше (далі від берега. - Ред.). Найбільш небезпечними наслідками такого явища є розвиток гіпоксійних і аноксійних умов у придонному шарі моря. Гіпоксійні - значить у воді недостатньо кисню для жителів морських вод, аноксийні - взагалі немає кисню, а присутній сірководень.

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- Річки, як ви зазначили, теж забруднюють моря?

- Річки є основним джерелом забруднення всього Чорного моря. В першу чергу мова про Дунай, який несе воду через велику кількість європейських країн, на його берегах стоять промислові підприємства і сільськогосподарські угіддя. Так, за останні десятиліття кількість забруднюючих речовин поменшала, але вона все ще залишається загрозливою.

- Наскільки масштабне забруднення наших морів? Зокрема - пластиком.

- Мова йде не тільки про пластик, а в принципі про сміття, яке так чи інакше потрапляє в море. Чорне море приблизно в два рази більше забруднено сміттям, ніж, наприклад, Середземне. Мікропластик, зазначу, ми знайшли навіть у донних відкладеннях посеред Чорного моря на глибинах понад 2 кілометрів. Це говорить про те, що вся морська екосистема забруднена. І це забруднення передається за трофічним ланцюжком, потрапляючи до нас на стіл у вигляді риби.

 

- Відпочиваючі скаржаться на навалу медуз, водоростей і бліх на Азовському і Чорному морях. Чому це відбувається? Як виправити?

- Це все ланки одного і того ж ланцюжка. Забруднена вода, висока температура і велика кількість біогенних речовин призводить і до цвітіння води, а також до масового розвитку медуз.

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- А блохи там звідки?

- Якщо морські водорості викидаються хвилями на берег, то там відразу розвивається в досить великій кількості всяка живність, в тому числі й морські блохи. Те, що викидається на берег морем, треба прибирати, щоб зберегти рекреаційний потенціал. А ось покращувати стан води можна тільки використовуючи комплексні заходи.

"Я би застеріг купатися в найближчі п'ять днів після великих злив"

- Де в Україні можна знайти чисте море? Всіх цікавить, де безпечно купатися.

- Якщо немає будь-яких аварійних скидів, то купатися можна і в Одесі. Єдино, що я би застеріг купатися в найближчі п'ять днів після великих злив. З міських вулиць змивається велика кількість забруднюючих речовин. А якщо немає зауважень за мікробіологічними показниками (стан води досліджують регіональні лабораторні центри в кожній області. - Авт.), то цілком можна купатися.

- Український науковий центр екології моря брав участь в дослідженні популяцій китоподібних. Про що говорять результати?

- У цьому міжнародному дослідженні брали участь всі причорноморські країни. За допомогою судів спостерігали за спеціальними траєкторіями за скупченнями дельфінів. А також здійснювався авіаогляд на спеціальному літаку зі скляним дном. Вперше за останні 20 років вдалося порахувати, скільки ж у нас дельфінів. До цього в принципі не знали, скільки китоподібних, як мігрують, де мешкають. Кількість дельфінів в деяких випадках нас порадувала (Було виявлено 41 тис. дельфінів-афалін, 118 тис. звичайних дельфінів і 94 тис. морських свиней. - Авт.).

- Як кліматичні зміни впливають на моря в Україні?

- Кліматичні зміни призводять до розбалансування всієї екосистеми. Морська екосистема, на яку впливають погодні зміни і антропогенні фактори, може просто не встигнути перебудуватися. А це загрожує зменшенням біорізноманіття, деградацією всієї системи.

- До чого може провести підвищення рівня моря?

- Є дослідження, які говорять про те, що в найближчі 20-30 років значно підвищиться рівень світового океану, в тому числі Чорного моря. З'являються розрахунки, які показують, що всі наші лимани, частина Одеси будуть підтоплені. Але варто зазначити, що такі розрахунки, скажімо так, досить прямолінійні, вписані в глобальний контекст, але не враховують регіональних особливостей. Тому достовірність таких прогнозів, на мою думку, невелика.

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Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
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Все по темі:

Азовське море, Чорне море, блохи в морі, Віктор Коморін, Український науковий центр екології моря, медузи, цвітіння води.
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