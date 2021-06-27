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"Они нас задолбали": туристы рассказали, есть ли в Кирилловке морские блохи и медузы (видео)

"Они нас задолбали": туристы рассказали, есть ли в Кирилловке морские блохи и медузы (видео)
Обновлено 17:02 Сегодня Телеграф

В курортной Кирилловке (Запорожская область) наступил разгар пляжного сезона, а потому туда устремились отдыхающие со всех уголков страны.

О том, как там обстоят дела, рассказал блогер Евгений Панюта.

В частности, он затронул наболевшую тему наличия в море медуз и морских блох.

"Медузы одиночные уже появляются. В большинстве своем это такие небольшие экземпляры. Огромных коров я не видел, но купаться в принципе комфортно", - сказал он, добавив, что терпеть их не может, но даже так в настоящее время они не вызывают у него сильного дискомфорта.

Панюта уточнил, что их малое число может быть связано с недавним штормом.

"А вот по поводу морских блох, то я вас огорчу, они тут тоже присутствуют", - сказал он.

Вместе с тем, он добавил, что у этих животных есть "рабочие часы", их не так видно утром, но ближе к средине дня их появляется достаточно, особенно у берегов.

"Они нас задолбали. Эти неприятные укусы... раздражали", - сказал он, добавив, что вечером он вообще морских блох не видел.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о полезных советах, которые стоит знать любому туристу, который хочет отдохнуть за границей.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Туризм, Запорожская область, Кирилловка.
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