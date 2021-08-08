Потоп в Кирилловке и кисельные берега в Одессе: погода вновь омрачает отдых на украинских курортах (фото, видео)

В 2021 году погодные условия не дают туристам спокойно отдохнуть на украинских курортах - так Кирилловку в Запорожской области, пляжи которой снова заполонили медузы, затопило после сильных ливней, а в Лузановке (Одесса) берег сплошным ковром покрыли водоросли.

О чрезвычайной ситуации в Карилловке в воскресенье, 8 августа, сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

Как и прогнозировал Укргидрометцентр, в субботу, 7 августа, в Кирилловке прошли ливни, затопившие улицы и дома.

Как говорят в ГСЧС, на улице Приморский бульвар вода залила 3 частных домовладения.

Спасатели с помощью мотопомпы откачали около 600 куб. м воды.

По их словам, ГСЧС выделила для ликвидации последствий непогоды 3 мотопомпы.

В результате подтопления никто из жителей или гостей Кирилловки не пострадал.

Также в сети появилось видео пляжа в Лузановке Одесской области, на котором можно увидеть, что берег Черного моря полностью устлан водорослями. Конечно же, отдыхать там сейчас крайне некомфортно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале августа в Бердянске из-за перемены ветра к побережью залива приплыли тонны зеленых водорослей.

Близ того же Бердянска было нашествие медуз, из-за чего вода превратилась в желе.