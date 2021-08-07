Медузы в Азовском море - море превращается в желе (видео)

Нашествие медуз в Азовском море продолжается. После непродолжительного перерыва они вернулись на украинское побережье в Кирилловке. В Бердянске Запорожской области медузы стали неприятным сюрпризом для семьи с ребенком, которые забронировали номер в гостинице.

Видео с впечатлениями отдыхающих разлетелось по сети. По словам мужчины, они специально уточняли есть ли медузы в море возле отеля. Им сказали что медуз нет. Но приехав они обнаружили, что все побережье заполнено медузами.

Медуз в Бердянске много настолько, что их стали даже есть. "Телеграф" рассказывал про необычный эксперимент местных журналистов.

Медузы не единственные, кто портил отдых на Азовском море в 2021 году - ветром на побережье пригоняло массу водорослей, которые неприятно пахли. Вечерами отдыхающих атакуют полчища комаров, с которыми не справляются репелленты. А изюминкой отдыха на Азове стал настоящий крокодил, которого выловили в одном из озер на Арабатской стрелке.