Из озера Арабатской Стрелки выловили почти двухметрового крокодила: отдыхающие не верят (фото)

Ну кто в здравом уме поверит в то, что в одном из озер на Арабатской Стрелке водится крокодил? Никто. Потому, как только информация об этом попала на генические паблики, одни читатели ее сразу же обсмеяли, а другие – возмутились, так сказать, наклепом на курортный регион, и так в этом году страдающий от "шалостей" фауны.

"Зашибись, нам еще крокодилов для полного счастья не хватает!".

"А откуда он взялся?".

"Комары, медузы, а теперь, б*я, и крокодилы, сезон – супер".

"Через неделю появятся пираньи".

"Ну что бы, блин, еще придумать, чтоб оставшихся людей распугать! Пцц просто".

"Кто найдет – у того новые сапоги на зиму будут!".

"...и тушонка".

"Да зачем это показывать? Ведь некоторые и поверят".

"Какой бред. Ага, скоро и бегемота на Арабатке покажут, а по берегу скажут, что тигры ходят".

"Ну так в Азовском море еще обитает мегалодон, самая крупная акула, которая считается вымершей, а вы тут за крокодила какого-то...".

"А динозавров еще не завезли?"

Однако в отделении полиции к сообщению отнеслись со всей серьезностью, и не зря.

"Первыми крокодила увидели местные рыбаки и позвонили в полицию. Выехали наши сотрудники, им долго пришлось ждать, чтобы удостовериться, что действительно, в этом водоеме есть крокодил, обеспечили охрану участка, чтобы никто из граждан и не пострадал, и чтобы само животное не сбежало, – объяснила "Телеграфу" пресс-офицер Херсонского областного ГУНП Татьяна Скуба. – Сообщили также в оперативно-спасательную службу местной ОТГ, ветеринарам и совместными усилиями его сегодня достали из водоема".

Правда, к тому времени, когда рептилию сетями вытянули, опасности она уже не представляла.

"Но вчера, когда его заметили, он точно был живой! Хочу подчеркнуть: обнаружили его не в море, а в небольшом водоеме, образовавшемся на месте бывшего песчаного карьера. Примечательно, что об исчезновении или похищении крокодила никто в полицию не обращался. Там, кстати, есть и зоопарк на территории Арабатской стрелки, и есть фермерское хозяйство по разведению крокодилов, владельцы которого уверяют, что все их животные на месте. В настоящее время открыто уголовное производство по ст. 299 УК Украины "Жестокое обращение с животными", в рамках которого уже будет устанавливаться, откуда он все-таки, появился в "вольном выгуле" на Арабатской Стрелке".

Труп животного, видимо, утилизируют. Но это уже забота не полиции.

Когда крокодила впервые увидели в воде, то на вид решили, что он метра полтора в длину. В действительности рептилия оказалась почти двухметровой.

Узнав о кончине реального крокодила, пользователи соцсетей опять не удержались от шуточек:

"Соленая вода его погубила".

"Бедный Гена".

"Даже крокодилы дохнут".

"Сдох из-за медуз и морских блох".

"Крокодила искусали комары и когда он решил скрыться от них в воде, то его растерзали медузы".

Животное, конечно, жалко, но, любом случае, хорошо, что для людей эта история закончилась благополучно.