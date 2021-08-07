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Град с 10 копеек - в Днепре прошел сильный летний дождь (фото, видео)

Град с 10 копеек - в Днепре прошел сильный летний дождь (фото, видео)
Обновлено 15:52 Сегодня Телеграф Информатор

Вслед за Одесской и Николаевской областью непогода добралась и до Днепра. В бывшем Днепропетровске выпал град в левобережной части города. 

Об этом сообщает Телеграм канал Днепр оперативный. 

Градины, которые удалось сфотографировать пользователям были с десятикопеечную монету. 

Непогода уже привела к сложностям на дорогах. В частности пользователи сообщают про то, что ливневки не справляются с потоком воды.

 Причем синоптики ухудшения погоды не ожидали, по данным гидрометцентра дождь в Днепре должен был быть ночью. Также сухую погоду обещают на ближайшие несколько дней. 

прогноз погоды Днепр

(Фото: Гидрометцентр)

 В Коблево также пришла непогода - на известном украинском курорте похолодало, выпал град. Задождило и восточнее - в микрорайоне Северная Салтовка в Харькове накрыло градом, а в других частях города прошел дождь. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Погода, Днепр, Град, Ливневки, погода Днепр, прогноз погоды Днепр.
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