Град с 10 копеек - в Днепре прошел сильный летний дождь (фото, видео)

Вслед за Одесской и Николаевской областью непогода добралась и до Днепра. В бывшем Днепропетровске выпал град в левобережной части города.

Об этом сообщает Телеграм канал Днепр оперативный.

Градины, которые удалось сфотографировать пользователям были с десятикопеечную монету.

Непогода уже привела к сложностям на дорогах. В частности пользователи сообщают про то, что ливневки не справляются с потоком воды.

Причем синоптики ухудшения погоды не ожидали, по данным гидрометцентра дождь в Днепре должен был быть ночью. Также сухую погоду обещают на ближайшие несколько дней.

(Фото: Гидрометцентр)

В Коблево также пришла непогода - на известном украинском курорте похолодало, выпал град. Задождило и восточнее - в микрорайоне Северная Салтовка в Харькове накрыло градом, а в других частях города прошел дождь.