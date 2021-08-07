Трассу "Одесса-Николаев" засыпало снегом в августе (видео)

Климатические изменения добрались до Украины. После засыпанной снегом Бразилии, зима решила показать себя на трассе "Одесса-Николаев". 7 августа на юге Украины выпал снег.

В Телеграм-каналах опубликованы многочисленные видео, где взволнованные пассажиры и водители транспорта показывают заснеженные обочины дороги. Снег в августе - то, чего люди ожидали меньше всего.

Часть авторов отмечает, что снег это иллюзия и на самом деле на обочинах скопился град.

В комментариях к видео развернулась настоящая дискуссия снег это или град, также пользователи считают такую погоду предвестником климатической катастрофы.

(Фото: Телеграм)

Кроме снега или града, ситуацию на дороге ухудшает проливной дождь. Накануне Одесскую область уже накрыл ураган - со школы сорвало крышу. Непогода бушует и на западе страны. В Каменец-Подольском ураган повредил крышу старинной крепости - главной визитной карточки города.

Небывалые погодные условия стали неожиданностью для людей, которым метеорологи хоть и прогнозировали грозовые дожди на юге и востоке Украины, но не обещали снега. На субботу 7 августа грозы и шквалы обещают в южных, центральных и восточных областях Украины.