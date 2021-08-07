Гольфстрим замедляется, течения в Атлантическом океане нестабильны - ученые предсказывают климатическую катастрофу

Течения в Атлантическом океане замедлились максимально за 1600 лет - заявляют ученые. Причина этого - быстрое таяние ледников Гренландии. Одно из главных течений - Гольфстрим может остановиться, что приведет к катастрофическим последствиям.

Об этом сообщает the Guardian.

Система течений в Атлантическом океане - Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция - находится в наименее стабильном состоянии за последние 100 лет наблюдений.

(Циркуляция в Северной Атлантике. Фото: Royal Meteorological Society)

Изменение скорости течений грозит климатической катастрофой не только побережью Атлантического океана, но и всему миру. Если они остановятся - в Европе будут бушевать шторма и понизится температура, восточное побережье Северной Америки затопит, Индия, Южная Америка и Западная Африка станут намного более засушливыми регионами и будут испытывать проблемы с продовольством.

(Как система течений Атлантического океана связана с климатом в других частях мира. Фото: AccuWeather)

Атлантическая меридиональная опрокидывающаяся циркуляция (AMOC) является важным компонентом климатической системы Земли. К сожалению, точную дату коллапса ученые назвать не могут. В зависимости от дальнейшего таяния льда катастрофа может наступить как через 10, так и через 100 лет. Главная задача мирового сообщества, по мнению ученых, уменьшить выбросы CO2 в атмосферу и замедлить таяние льдов.

Ранее "Телеграф" писал, что фантасты уже готовятся к затоплению Земли из-за таяния льдов и даже предположили как могут выглядеть дома в изменившемся мире.