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Гольфстрим замедляется, течения в Атлантическом океане нестабильны - ученые предсказывают климатическую катастрофу

Гольфстрим замедляется, течения в Атлантическом океане нестабильны - ученые предсказывают климатическую катастрофу
03:41 Сегодня Телеграф Иллюстрация

Течения в Атлантическом океане замедлились максимально за 1600 лет - заявляют ученые. Причина этого - быстрое таяние ледников Гренландии. Одно из главных течений - Гольфстрим может остановиться, что приведет к катастрофическим последствиям. 

Об этом сообщает  the Guardian.

Система течений в Атлантическом океане - Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция - находится в наименее стабильном состоянии за последние 100 лет наблюдений. 

течения Атлантика

(Циркуляция в Северной Атлантике. Фото: Royal Meteorological Society)

Изменение скорости течений грозит климатической катастрофой не только побережью Атлантического океана, но и всему миру. Если они остановятся - в Европе будут бушевать шторма и понизится температура, восточное побережье Северной Америки затопит, Индия, Южная Америка и Западная Африка станут намного более засушливыми регионами и будут испытывать проблемы с продовольством. 

течения мирового океана

(Как система течений Атлантического океана связана с климатом в других частях мира. Фото: AccuWeather)

Атлантическая меридиональная опрокидывающаяся циркуляция (AMOC) является важным компонентом климатической системы Земли. К сожалению, точную дату коллапса ученые назвать не могут. В зависимости от дальнейшего таяния льда катастрофа может наступить как через 10, так и через 100 лет. Главная задача мирового сообщества, по мнению ученых, уменьшить выбросы CO2 в атмосферу и замедлить таяние льдов. 

Ранее "Телеграф" писал, что фантасты уже готовятся к затоплению Земли из-за таяния льдов и даже предположили как могут выглядеть дома в изменившемся мире. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 103

Все по теме:

Климат, Атлантический океан, Течение, Гольфстрим, Климатический кризис.
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