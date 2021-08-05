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"Думала, землетрясение начинается": под Одессой ураган срывал крыши школ и предприятий (фото)

"Думала, землетрясение начинается": под Одессой ураган срывал крыши школ и предприятий (фото)
13:20 Сегодня Телеграф

В среду, 4 августа, Одесскую область накрыл ураган, последствиями которого - поврежденными домами и крышами - местные жители активно делятся в сети.

Так, в местном Facebook-сообществе "Наша Бессарабия" сообщается, что в результате непогоды больше всего пострадал Болградского район, в частности - села Подгорное, Серпневое и Березино, а также Тарутино. 

Так, в Подгорном со зданий Дома культуры и местной школы улетели крыши. Без кровли осталась также школа в Березино, где также повреждена кровля хлебокомбината.

"Такой гул стоял, я думала, землетрясение начинается", - пишут местные жители в сети, оставшись не только без крыш, но и электроснабжения.

Сейчас все последствия стихии ликвидируют коммунальщики.

Напомним, что ранее из-за шквального ветра в Днепре сорвало крышу магазина площадью более 350 квадратов. Кровля улетела на припаркованное авто и два жилых дома, стоящие рядом. В результате данного ЧП чудом никто не пострадал.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 301

Все по теме:

Ураган, Погода, Одесская область, Крыши, Последствия непогоды.
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