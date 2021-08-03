На Росію обрушився смертельний ураган: знищені будинки, постраждалих відвозять на вертольотах (відео)

У понеділок, 2 серпня, в Тверській області РФ пройшов сильний ураган, в результаті якого загинули три людини і ще мінімум 13 постраждали.

За інформацією російських ЗМІ, через грозовий фронт і вітер з поривами до 25 м/с в місті Андреаполь і Осташковському окрузі впали десятки дерев, ліній електропередач, значно пошкоджені понад 60 приватних будинків. Деякі, нарікають місцеві жителі в соцмережах, і зовсім не можна відновити.

Повідомляється, що одна з жертв урагану - студент з Москви, який прибув в Тверську область з туристичною метою.

Також відомо, що з Андреаполя всіх постраждалих відвезли на вертольотах в обласну клінічну лікарню Твері.

Всю ніч в регіоні працювали комунальники, намагаючись відновити електропостачання та подачу води. Однак без цих благ залишається понад 8000 осіб, роботи тривають.

Нагадаємо, 2 серпня в російській Якутії сталося дивне явище: серед білого дня миттєво стемніло, і з поля зору місцевих жителів зникло Сонце. Відео стихії, де з неба ще і падає "сніг", вражає.