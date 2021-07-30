В Днепре улетела крыша площадью в 350 квадратов: ее части повредили дома и авто (фото)

В результате непогоды в Украине 30 июля без света остались жители 353 населенных пунктов. А некоторые - и вовсе лишились авто и крыши над головой.

По информации ГСЧС, из-за грозы, шквального ветра и ливней самая тяжелая ситуация сложилась на Киевщине, где обесточены 102 села и поселка.

Также коммунальщики работают над восстановлением электроснабжения в Черновицкой (обесточен 71 населенный пункт), Черниговской (39), Хмельницкой (28), Днепропетровской (21) и других областях.

К слову, в Днепре люди массово жаловались на падение деревьев на дороги и даже летающую крышу.

Так, в Самарском районе города из-за шквального ветра сорвало крышу магазина площадью более 350 квадратов. Кровля улетела на припаркованное авто и два жилых дома, стоящие рядом. В результате данного ЧП чудом никто не пострадал.

Сейчас коммунальщики пытаются устранить последствия непогоды и восстановить электроснабжение в обесточенных селах.

Отметим, что в Украине до 1 августа завершится кратковременное похолодание и в большинство регионов вернется сильная жара. Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

Также ранее мы писали о том, что в Италии выпал град размером с теннисный мяч.