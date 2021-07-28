Град размером с теннисный мяч обрушился на Италию: разбиты сотни автомобилей (фото, видео)

В последние недели Европа страдает от непогоды. Сильные осадки стали причиной наводнений в Германии, Бельгии, Австрии и Великобритании. А теперь не менее опасное стихийное бедствие поразило Италию.
Как сообщает Rai News регион Эмилия-Романья в северной части страны пострадал от сильного града.
Местами отдельные градины достигали размера кулака.
Из-за непогоды было парализовано движение по трассе между Пармой и Пьяченцой, где под "бомбардировку" попали сотни автомобилей.
Кроме того, указывается, что непогода сильно повредила урожай местных фермеров.
Этим летом на север Италии неоднократно обрушивались дожди и град, что обернулось многомиллионными убытками для инфраструктуры и агросектора. А вот южная часть страны в это время страдает от засухи.
Похожая погода, как ожидается, будет сохраняться и в ближайшие дни.
Как сообщалось ранее, на Южную Африку тем временем обрушились массивные снегопады.