Град размером с теннисный мяч обрушился на Италию: разбиты сотни автомобилей (фото, видео)

В последние недели Европа страдает от непогоды. Сильные осадки стали причиной наводнений в Германии, Бельгии, Австрии и Великобритании. А теперь не менее опасное стихийное бедствие поразило Италию.

Как сообщает Rai News регион Эмилия-Романья в северной части страны пострадал от сильного града.

Местами отдельные градины достигали размера кулака.

Из-за непогоды было парализовано движение по трассе между Пармой и Пьяченцой, где под "бомбардировку" попали сотни автомобилей.

Кроме того, указывается, что непогода сильно повредила урожай местных фермеров.

Этим летом на север Италии неоднократно обрушивались дожди и град, что обернулось многомиллионными убытками для инфраструктуры и агросектора. А вот южная часть страны в это время страдает от засухи.

Похожая погода, как ожидается, будет сохраняться и в ближайшие дни.

Как сообщалось ранее, на Южную Африку тем временем обрушились массивные снегопады.