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Град размером с теннисный мяч обрушился на Италию: разбиты сотни автомобилей (фото, видео)

Град размером с теннисный мяч обрушился на Италию: разбиты сотни автомобилей (фото, видео)
02:34 Сегодня Телеграф

В последние недели Европа страдает от непогоды. Сильные осадки стали причиной наводнений в Германии, Бельгии, Австрии и Великобритании. А теперь не менее опасное стихийное бедствие поразило Италию.  

Как сообщает Rai News регион Эмилия-Романья в северной части страны пострадал от сильного града. 

Местами отдельные градины достигали размера кулака. 

Из-за непогоды было парализовано движение по трассе между Пармой и Пьяченцой, где под "бомбардировку" попали сотни автомобилей.

Кроме того, указывается, что непогода сильно повредила урожай местных фермеров. 

Этим летом на север Италии неоднократно обрушивались дожди и град, что обернулось многомиллионными убытками для инфраструктуры и агросектора. А вот южная часть страны в это время страдает от засухи. 

Похожая погода, как ожидается, будет сохраняться и в ближайшие дни. 

Как сообщалось ранее, на Южную Африку тем временем обрушились массивные снегопады

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Италия, Погода, Град, Стихийное бедствие.
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