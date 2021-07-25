Скачать
Воскресенье, 25.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Роман Прокофьев, CEO и сооснователь Jooble: Мы в Украине не только из-за социальной ответственности - работать здесь в нашем формате прибыльно
Роман Прокофьев, CEO и сооснователь Jooble: Мы в Украине не только из-за социальной ответственности - работать здесь в нашем формате прибыльно
"Это действительно война": в США обратились к России из-за Украины
"Это действительно война": в США обратились к России из-за Украины
В крови было 4 промилле: что грозит женщине, устроившей смертельную аварию с украинцами в Польше
В крови было 4 промилле: что грозит женщине, устроившей смертельную аварию с украинцами в Польше
Прогноз погоды на неделю: когда в Украину вернется жара
Прогноз погоды на неделю: когда в Украину вернется жара

Прогноз погоды на неделю: когда в Украину вернется жара

Прогноз погоды на неделю: когда в Украину вернется жара
13:01 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Украине на грядущей неделе, с 26 июля по 1 августа, завершится кратковременное похолодание и в большинство регионов вернется сильная жара. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

По его словам, в начале следующей недели и до среды на большей территории страны погоду еще будет обуславливать антициклон. Осадков в этот период не ожидается.

"Температура пока остается в пределах 27-32 градусов тепла. Но в течение недели постепенно будет расти. Было кратковременное похолодание, но со следующей недели, примерно со среды, опять начнется рост", - сообщил Кибальчич.

По прогнозам, в следующие выходные наиболее высокие температуры ожидаются традиционно на юге и востоке. Местами столбики термометров будут достигать до 36-38 градусов с отметкой "плюс".

Стоит отметить, что антициклон, который сейчас обуславливает погоду в Украине, будет постепенно разрушаться. Со второй половины недели в дневное и вечернее время возможны грозовые дожди в западных и центральных областях. Тогда как на востоке и юге осадки маловероятны.

"До востока осадки практически не дойдут, так что будет удерживаться засуха и усугубится пожарная опасность на фоне высоких температур и сухого воздуха", - предупредил Кибальчич.

Напомним, на уходящей неделе Украину застала непогода, повлекшая неблагоприятные последствия. Погибло двое людей, сотни населенных пунктов были обесточены.

Как сообщалось, разбушевалась погода и в курортной Кирилловке. Там мощные столбы смерчей засняли на видео.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 231

Все по теме:

Украина, Погода, Погода в Украине, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Избитый на турбазе в России министр скончался в больнице, не приходя в сознание
02 В Одессе автомобиль перевернулся на ходу и полетел на группу пешеходов: видео момента аварии и фото последствий
03 В "Газпроме" ответили "Нафтогазу": "Никто не предлагал Украине российский газ"
04 Беринчик досрочно остановил "Русского молота" в бою на голых кулаках (видео)
05 "Разбитые головы, задержания, испорченные настроения": как в Одессе прошел концерт Макса Коржа (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кирпич вместо телефона: женщина заказала телефон &quot;наложенным&quot; платежом у мошенников
Кирпич вместо телефона: женщина заказала телефон "наложенным" платежом у мошенников
Улицы превратились в реки: Бельгию затопило второй раз за 10 дней (фото, видео)
Улицы превратились в реки: Бельгию затопило второй раз за 10 дней (фото, видео)
В Одессе автомобиль перевернулся на ходу и полетел на группу пешеходов: видео момента аварии и фото последствий
В Одессе автомобиль перевернулся на ходу и полетел на группу пешеходов: видео момента аварии и фото последствий
В образе &quot;Миротворца&quot;: Сильвестр Сталлоне позабавил сеть фото с коллегой из &quot;Отряда самоцбийц-2&quot;
В образе "Миротворца": Сильвестр Сталлоне позабавил сеть фото с коллегой из "Отряда самоцбийц-2"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь