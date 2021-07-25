Прогноз погоды на неделю: когда в Украину вернется жара

В Украине на грядущей неделе, с 26 июля по 1 августа, завершится кратковременное похолодание и в большинство регионов вернется сильная жара. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

По его словам, в начале следующей недели и до среды на большей территории страны погоду еще будет обуславливать антициклон. Осадков в этот период не ожидается.

"Температура пока остается в пределах 27-32 градусов тепла. Но в течение недели постепенно будет расти. Было кратковременное похолодание, но со следующей недели, примерно со среды, опять начнется рост", - сообщил Кибальчич.

По прогнозам, в следующие выходные наиболее высокие температуры ожидаются традиционно на юге и востоке. Местами столбики термометров будут достигать до 36-38 градусов с отметкой "плюс".

Стоит отметить, что антициклон, который сейчас обуславливает погоду в Украине, будет постепенно разрушаться. Со второй половины недели в дневное и вечернее время возможны грозовые дожди в западных и центральных областях. Тогда как на востоке и юге осадки маловероятны.

"До востока осадки практически не дойдут, так что будет удерживаться засуха и усугубится пожарная опасность на фоне высоких температур и сухого воздуха", - предупредил Кибальчич.

Напомним, на уходящей неделе Украину застала непогода, повлекшая неблагоприятные последствия. Погибло двое людей, сотни населенных пунктов были обесточены.

Как сообщалось, разбушевалась погода и в курортной Кирилловке. Там мощные столбы смерчей засняли на видео.