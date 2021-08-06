Жара до +33 градусов и местами дожди: прогноз погоды в Украине на выходные

В Украине на выходных, 7 и 8 августа, в большинстве областей будет жарко до +30 градусов, а на востоке столбик термометра достигнет +33. Грозовые дожди прогнозируют лишь ночью на Левобережье Украины.

Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает украинский метеоролог и главный синоптик страны Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, в большинстве областей Украины 7 и 8 августа в течение дня ожидается +25 +30 градусов тепла. При этом в восточной части Украины воздух прогреется до +33 градусов.

В западных областях в субботу, 7 августа, будет прохладнее - +23 + 26градусов. Однако в воскресенье, 8 августа, в этих регионах также значительно потеплеет.

Как сообщает синоптик, существенные дожди в большинстве областей Украины маловероятны, однако в восточной части возможны грозовые дожди ночью.

В общем, температура воздуха 7-го августа будет более комфортной (25 градусов), а в воскресенье более жаркой (29 градусов).

По данным Укргидрометцентра, 7-го августа ожидаются грозовые дожди на востоке Украины, но только в ночное время.

Уже 8 августа в части областей дожди прекратятся.

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