Погода на неделю в Украине: чем порадует начало августа

Первая неделя августа в Украине будет довольно разнообразна на погодные условия. В некоторых районах спадет жара, ожидаются дожди и грозы, но и в ряде регионов будут сохраняться высокие показатели температуры. Об этом "Телеграфу" рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре.

В понедельник, 2 августа, в западных и северных регионах днем вероятны кратковременные дожди, местами грозы, град и шквалы. Температура ночью будет достигать 16-21 градуса тепла. Днем в западных областях столбики термометров составят 22-27, в северных - 25-30 градусов тепла. На остальной территории страны еще будет царить жара, поскольку температура воздуха составит 30-35, в частности на востоке - до 37 градусов с отметкой "плюс".

Во вторник, 3 августа, в Украине, кроме западных и большинства северных областей, а 4 августа, в среду, именно в западной части прогнозируют кратковременные дожди, а также грозы. Остальные регионы останутся без осадков. Ночные температуры в эти дни будут находиться на уровне 12-18 градусов с отметкой "плюс", днем - 24-30. Тогда как на юге и востоке - 15-21, а на побережье морей - до 23 градусов тепла. Днем ожидается +27-33 градуса.

Начиная с 5 августа, четверга, характер погоды будет более неустойчив. Как прогнозируют метеорологи, запад и север почувствуют снижение температуры. В пятницу и субботу, 6 и 7 августа, на большей территории страны (кроме юга и востока) пройдут кратковременные дожди. Кроме того, возможные грозы.

По прогнозу Укргидрометцентра, температура во второй половине будущей недели ночью составит 12-18 градусов тепла, на юге и востоке - 16-22. Днем в западных и северных областях синоптики прогнозируют падение температуры до 23-29 градусов тепла. В других регионах столбики термометров будут показывать 26-32 градусов с отметкой "плюс".

Напомним, первый день августа встретил украинцев жаркой погодой, однако в ряде регионов синоптики прогнозируют дожди с грозами. "Телеграф" публиковал подробный прогноз.