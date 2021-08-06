Непогода в Каменец-Подольском - ураган повредил древнюю крепость (фото, видео)

На Каменец-Подольский Хмельницкой области ночью на 6 августа обрушилась гроза и шквальный ветер. В городе оборвало линии электропередач и повалило деревья.

Об этом сообщает сайт городского совета.

(Фото: Каменец-Подольский горсовет)

Поваленные деревья и оборванные провода перекрыли часть улиц - Гагарина, Северную, Хмельницкую, Героев Небесной сотни и другие. На утро 6 августа зафиксировали более 200 обращений жителей. В части домов ураганный ветер повредил крыши. Есть проблемы с газоснабжением.

(Видео: Anna Best/Youtube)

Нанесла урон непогода и древней крепости. Ветер сорвал накрытие Ласской башни и бросил его на пристенный корпус крепости, повредив крышу. Доски пронесло 25 метров.

(Фото: vdalo.info)

Директор музея-заповедника Александр Заремба рассказал, что ночью сотрудники спасали экспонаты от затопления, а сейчас работают над ликвидацией последствий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ураган в Одесской области оставил школу без крыши.