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Непогода в Каменец-Подольском - ураган повредил древнюю крепость (фото, видео)

Непогода в Каменец-Подольском - ураган повредил древнюю крепость (фото, видео)
10:42 Сегодня Телеграф Олександр Заремба

На Каменец-Подольский Хмельницкой области ночью на 6 августа обрушилась гроза и шквальный ветер. В городе оборвало линии электропередач и повалило деревья. 

Об этом сообщает сайт городского совета. 

дерево упало

столб упал

(Фото: Каменец-Подольский горсовет)

Поваленные деревья и оборванные провода перекрыли часть улиц - Гагарина, Северную, Хмельницкую, Героев Небесной сотни и другие. На утро 6 августа зафиксировали более 200 обращений жителей. В части домов ураганный ветер повредил крыши. Есть проблемы с газоснабжением.

(Видео: Anna Best/Youtube)

Нанесла урон непогода и древней крепости. Ветер сорвал накрытие Ласской башни и бросил его на пристенный корпус крепости, повредив крышу. Доски пронесло 25 метров. 

башня Ласька

разрушения крепости

(Фото: vdalo.info)

Директор музея-заповедника Александр Заремба рассказал, что ночью сотрудники спасали экспонаты от затопления, а сейчас работают над ликвидацией последствий.  

Ранее "Телеграф" сообщал, что ураган в Одесской области оставил школу без крыши. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Ураган, Каменец-Подольский, Хмельницкая область, Гроза, Каменец-Подольская крепость, Ласская башня.
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