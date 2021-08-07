"Моя лучшая поездка на море, б***ь": непогода добралась до украинских курортов (видео)

Ледяная корка на зеленой траве и слякоть на трассе "Одесса-Николаев" шокировали не только автомобилистов, но и тех, кто только собирается на отдых.

В сети появилось эмоциональное видео, где молодой человек рассуждает с нецензурными выражениями о "самой идеальной поездке на море".

Сообщается, что видео снято на въезде в курортное село Коблево Николаевской области.

На самом курорте уже похолодало - на видео и фото в Инстаграме люди сменили купальники на кардиганы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гануся Цедик (@gkondrateva052)

Погода в Коблево не стабилизируется в ближайшие выходные. На 7-8 августа в Одесской и Николаевской областях прогноз погоды не радует туристов - температура около +28 +30 будет сопровождаться грозами, шквалами и градом. Температура воды в Черном море ожидается около +25 градусов.

Ранее "Телеграф" писал, что в июле Коблево затопило дождями - в августе синоптики прогнозировали грозы на юге Украины.