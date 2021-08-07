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"Моя лучшая поездка на море, б***ь": непогода добралась до украинских курортов (видео)

"Моя лучшая поездка на море, б***ь": непогода добралась до украинских курортов (видео)
Обновлено 10:11 Сегодня Телеграф Иллюстрация

Ледяная корка на зеленой траве и слякоть на трассе "Одесса-Николаев" шокировали не только автомобилистов, но и тех, кто только собирается на отдых. 

В сети появилось эмоциональное видео, где молодой человек рассуждает с нецензурными выражениями о "самой идеальной поездке на море". 

Сообщается, что видео снято на въезде в курортное село Коблево Николаевской области. 

На самом курорте уже похолодало - на видео и фото в Инстаграме люди сменили купальники на кардиганы. 

 
 
 
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Публикация от Гануся Цедик (@gkondrateva052)

Погода в Коблево не стабилизируется в ближайшие выходные. На 7-8 августа в Одесской и Николаевской областях прогноз погоды не радует туристов - температура около +28 +30 будет сопровождаться грозами, шквалами и градом. Температура воды в Черном море ожидается около +25 градусов.

Ранее "Телеграф" писал, что в июле Коблево затопило дождями - в августе синоптики прогнозировали грозы на юге Украины. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Николаевская область, Погода, Коблево, Град, Снег в августе, погода Коблево, погода Черное море.
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