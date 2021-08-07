Харьков посреди лета накрыло дождем с градом (видео)

Харьков в субботу, 7 августа, внезапно накрыло дождем с градом. Непогода прошлась по району Северной Салтовки.

Об этом сообщил ряд местных Telegram-каналов.

Судя по опубликованным кадрам, дождь был достаточно сильным, а град падал размером с крупные горошины.

Как пишут очевидцы в соцсетях, непогода бушевала лишь в отдельных районах Харькова, в частности дождь прошел на проспекте Тракторостроителей, Лысой горе, улице Клочковской. А вот сильный град накрыл только Северную Салтовку.

Стоит отметить, что такая погодная ситуация наблюдается и в других регионах Украины. В частности трассу "Одесса-Николаев" внезапно засыпало снегом. Больше всего такая погода испугала туристов, отправляющихся на отдых.

При этом, синоптики на эти выходные прогнозировали лишь незначительные дожди на севере и юге страны, но погода распорядилась иначе.

Укргидрометцентр уже предупредил о потенциально опасных погодных условиях в ряде областей. Там объявлен первый уровень опасности - желтый.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Одесской области ураганом сорвало крышу со школы. А в Каменец-Подольском порыв ветра повредил крышу старинной крепости - главной визитной карточки города.