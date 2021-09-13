"Неплохо выходные прошли": в Харькове голый мужчина приставал к школьнику, а затем чуть не подрался с прохожим (видео)
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Предположительно, мужчина был под действием наркотиков.
Для кого-то утро первого дня рабочей недели начинается не с кофе, а с попыток отбиться от голых мужчин. По крайней мере, свидетелями подобной ситуации стали жители Салтовки, что в Харькове.
Видеозаписи были обнародованы в телеграм-канале Труха.
По сообщениям очевидцев, изначально голый мужчина прицепился к школьнику, а затем попытался завязать конфликт с мужчиной, который шел по своим делам.
После недолгого конфликта, неадекват поспешно ретировался, однако не совсем ясно, что подтолкнуло его на такой поступок и находился ли он в трезвом состоянии. Впрочем, большинство пользователей сети высказали убеждение, что мужчина находился под действием наркотиков.
Как сообщалось ранее, накануне в центре столицы Великобритании двое голых мужчин набросились на велосипедиста возле станции метро.
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