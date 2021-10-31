"Докрутилася своєю ж*пою": у Петербурзі затримали блогерку, яка оголилася поруч із собором (фото, відео)

За образу почуттів віруючих дівчину можуть позбавити свободи на рік

Жовтень ще не закінчився, а в Російській Федерації — черговий "голий скандал" через фотографії на тлі храмів. Після москвички Лоли Банні під роздачу системи потрапила петербурзька інста-блогерка Ірина Волкова.

Подробиці інциденту повідомляють росЗМІ.

Відомо, що з оголеними сідницями дівчина, що знялася біля Ісаакіївського собору в Санкт-Петербурзі, розмістила скандальний контент в мережі ще 29 жовтня. Зараз на її сторінці вже немає ні фото, ні відео, котрі викликали резонанс серед росіян.

Знімок, що викликав обурення росіян

Цікаво, що обговорення встигло дійти навіть до прес-служби самого собору, де священнослужителі запевняли — до правоохоронців звертатися не будуть.

Втім, уже в неділю, 31 жовтня, російські медіа замайоріли інформацією про те, що 31-річну модель вже затримано. Їй висунуть підозри в образі почуттів православних віруючих. Якщо суд вирішить, що вона винна, то блогерці може загрожувати до року позбавлення волі.

В інстаграмі є багато відвертих знімків Ірини Волкової

У мережі по-різному оцінюють вчинок дівчини, але найбільше тих, хто потішається з її спроб "словити хайп" на тлі попередніх невдач з подібними знімками від інших блогерів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що відомого російського блогера та його дівчину визнали винними у образі віруючих через знімок на тлі московського храму – пара намагалася імітувати оральний секс.