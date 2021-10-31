"Докрутилася своєю ж*пою": у Петербурзі затримали блогерку, яка оголилася поруч із собором (фото, відео)
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За образу почуттів віруючих дівчину можуть позбавити свободи на рік
Жовтень ще не закінчився, а в Російській Федерації — черговий "голий скандал" через фотографії на тлі храмів. Після москвички Лоли Банні під роздачу системи потрапила петербурзька інста-блогерка Ірина Волкова.
Подробиці інциденту повідомляють росЗМІ.
Відомо, що з оголеними сідницями дівчина, що знялася біля Ісаакіївського собору в Санкт-Петербурзі, розмістила скандальний контент в мережі ще 29 жовтня. Зараз на її сторінці вже немає ні фото, ні відео, котрі викликали резонанс серед росіян.
Цікаво, що обговорення встигло дійти навіть до прес-служби самого собору, де священнослужителі запевняли — до правоохоронців звертатися не будуть.
Втім, уже в неділю, 31 жовтня, російські медіа замайоріли інформацією про те, що 31-річну модель вже затримано. Їй висунуть підозри в образі почуттів православних віруючих. Якщо суд вирішить, що вона винна, то блогерці може загрожувати до року позбавлення волі.
У мережі по-різному оцінюють вчинок дівчини, але найбільше тих, хто потішається з її спроб "словити хайп" на тлі попередніх невдач з подібними знімками від інших блогерів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що відомого російського блогера та його дівчину визнали винними у образі віруючих через знімок на тлі московського храму – пара намагалася імітувати оральний секс.
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