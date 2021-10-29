Пару в Росії засудили за фото з імітацією сексу біля храму на Червоній площі у Москві

Фото образило почуття віруючих громадян.

Храм Василя Блаженного (Собор Покрови Пресвятої Богородиці, що на Рву) у Москві регулярно стає "фоном" для фото та відео покликаних епатувати публіку. Так у жовтні блогер і веб-кам модель Лола Банні розмістила відео з голими грудьми, зняте біля релігійної споруди. Але восени вона була не першою — наприкінці вересня місцевий блогер родом із Таджикистану Руслан Бобієв виклав провокаційне фото, за яке суд засудив його до 10 місяців колонії.

Про це повідомляє "Настоящее время".

На фото фігурант справи та його подруга Анастасія Чистова, яку покарали аналогічним чином, стоять у двозначній позі. Дівчина, одягнена в куртку зі словом "поліція" стоїть навколішки перед чоловіком і тримає його за стегна, імітуючи оральний секс. Фото було підписано: "Трудовий кодекс – не Кримінальний, можна й порушити". Згодом Інстаграм-акаунт заблокували.

На початку жовтня пару відправили під арешт на 10 діб. У результаті засудили на 10 місяців за образу почуттів вірян. Не допомогли навіть вибачення, які приніс хлопець. Бобієв не працює, а його основна діяльність — знімати пранки. Чистова, виправдовуючись за те, що трапилося, повідомила, що фотосесія була заради галасу і заявила, що не вибирала фон для зйомки.

Раніше "Телеграф" писав, що Лолі Банні після оголення грудей на тлі храму також загрожує кримінальна відповідальність — рік за ґратами.