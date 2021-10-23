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Блогеру Лолі Банні, яка оголила груди на Красній площі, загрожує в’язниця

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Лола Банні оголила груди на Красній площі Новина оновлена 23 жовтня 2021, 16:47
Лола Банні оголила груди на Красній площі

Вебкам-модель вже вибачилася за свою витівку.

Інстаграм-моделі Лолі Банні, яка оголила груди на Червоній площі, тепер загрожує рік позбавлення волі. У Росії на блогершу завели кримінальну справу.

Про це повідомляє "ТАСС" з посиланням на джерела.

Відзначається, що на цей момент 22-річна вебкам-модель з Росії, справжнє ім’я якої Лоліта Богданова, знаходиться під підпискою про невиїзд.

Як повідомляв "Телеграф", днями в мережі з’явився ролик, на якому дівчина, одягнена в короткий бежевий топ і бежевий плащ оголює груди на тлі храму Василя Блаженного в Москві на Красній площі. У мережі такий вчинок дівчини викликав хвилю гніву. На ресурсі OnlyFans, де у дівчини є свій аккаунт, розлючені користувачі почали надсилати їй безліч гнівних коментарів. Пізніше Богданова перепросила за свою витівку і зазначила, що ролик був знятий кілька років тому.

Аккаунт дівчини в Instagram можна знайти за назвою @yambogdini, проте сторінка є закритою.

Як повідомляв "Телеграф", раніше українська співачка Надя Дорофєєва поділилася знімком, на якому позувала оголеною.

Теги:
#Москва #Модель #Червона площа #Лола Банні
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