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"Те, що найважливіше": Надя Дорофєєва заінтригувала фанів незвичайним написом на руці

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Співачка Надя Дорофєєва Новина оновлена 22 жовтня 2021, 18:33
Співачка Надя Дорофєєва

Українська співачка поділилася відвертим фото в соцмережі.

Популярна співачка, екссолістка гурту "Время и стекло", Надія Дорофєєва не соромиться демонструвати своїм шанувальникам свої відверті фото, і періодично хвалиться своїми формами і фігурою в мережі.

Новим оголеним знімком артистка поділилася 22 жовтня на своїй сторінці в Інстаграм.

На фото Надя постала в оголеному вигляді, прикривши голі груди рукою, на якій зображений якийсь напис. Однак через другу руку не видно напис повністю, але варто відзначити, що він для артистки дуже важливий.

"Те, що найважливіше ... Написано в мене на руці" — підписала знімок Дорофєєва.

У коментарях прихильники засипали свою улюбленицю компліментами, однак серед них можна побачити і кілька дошкульних зауважень.

Раніше, "Телеграф" писав, що Надя Дорофєєва поділилася враженнями про відпустку в Туреччині зі своїм чоловіком, опублікувавши кілька знімків у відвертому купальнику.

Теги:
#Співачка #Надя Дорофєєва
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