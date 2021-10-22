“То, что важнее всего”: Надя Дорофеева заинтриговала фанов необычной надписью на руке

Украинская певица поделилась откроенным фото в соцсети.

Популярная певица, экс-солистка группы "Время и стекло", Надежда Дорофеева не стесняется демонстрировать своим поклонникам свои откровенные фото, и периодически хвастается своими формами и фигурой в сети.

Новым обнаженным снимком артистка поделилась 22 октября на своей странице в Инстаграм.

На фото Надя предстала в обнаженном виде, прикрывши голую грудь рукой, на которой изображена какая-то надпись. Однако из-за второй руки не видно надпись полностью, но стоит отметить, что она для артистки очень важна.

"То, что важнее всего… Написано у меня на руке" — подписала снимок Дорофеева.

В комментариях поклонники засыпали свою любимицу комплиментами, однако среди них можно увидеть и несколько колких замечаний.

Ранее, "Телеграф" писал, что Надя Дорофеева поделилась впечатлениями об отпуске в Турции со своим супругом, опубликовав несколько снимков в откровенном купальнике.