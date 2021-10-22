Укр

“То, что важнее всего”: Надя Дорофеева заинтриговала фанов необычной надписью на руке

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Певица Надя Дорофеева Новость обновлена 22 октября 2021, 18:33
Певица Надя Дорофеева

Украинская певица поделилась откроенным фото в соцсети.

Популярная певица, экс-солистка группы "Время и стекло", Надежда Дорофеева не стесняется демонстрировать своим поклонникам свои откровенные фото, и периодически хвастается своими формами и фигурой в сети. 

Новым обнаженным снимком артистка поделилась 22 октября на своей странице в Инстаграм. 

На фото Надя предстала в обнаженном виде, прикрывши голую грудь рукой, на которой изображена какая-то надпись. Однако из-за второй руки не видно надпись полностью, но стоит отметить, что она для артистки очень важна. 

"То, что важнее всего… Написано у меня на руке" — подписала снимок Дорофеева. 

В комментариях поклонники засыпали свою любимицу комплиментами, однако среди них можно увидеть и несколько колких замечаний.

Ранее, "Телеграф" писал, что Надя Дорофеева поделилась впечатлениями об отпуске в Турции со своим супругом, опубликовав несколько снимков в откровенном купальнике.

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#Певица #Надя Дорофеева
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