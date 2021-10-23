Оголившей грудь на Красной площади блогеру Лоле Банни грозит тюрьма

Вебкам-модель уже извинилась за свою выходку.

Инстаграм-модели Лоле Банни, оголившей грудь на Красной площади, теперь грозит год лишения свободы. В России на блогершу завели уголовное дело.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на источники.

Отмечается, что на данный момент 22-летняя вебкам-модель, настоящее имя которой Лолита Богданова, находится под подпиской о невыезде.

Как сообщал "Телеграф", на днях в сети появился ролик, на котором девушка, одетая в короткий бежевый топ и бежевый плащ оголяет грудь на фоне храма Василия Блаженного в Москве на Красной площади. В сети такой поступок девушки вызвал волну гнева. На ресурсе OnlyFans, где у девушки есть свой аккаунт, ей стали присылать множество гневных комментариев. Позднее Богданова принесла извинения за свою выходку и отметила, что ролик был снят несколько лет назад.

Аккаунт девушки в Instagram можно найти по названию @yambogdini, однако страница является закрытой.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинская певица Надя Дорофеева поделилась снимком, на котором позировала обнаженной.