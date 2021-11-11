"Я что, в монастыре? Мне жарко!" Женщина устроила стриптиз в харьковской кальянной (18+)

Оголившись, посетительница заведения угрожала местным работникам сексуальным насилием

Вечер среды, 10 ноября, в одной из кальянных Харькова прошел весьма насыщенно — вместо стандартной оплаты по счету посетительница устроила прилюдное оголение.

Подробности сообщили в Telegram-канале "ХС | Харьков".

Инцидент произошел в одном из заведений общепита на Холодной горе. Как рассказывают очевидцы, женщина провела приятный вечер, в целом получив счет в размере 600 гривен.

Однако до настоящей оплаты денег не дошло. Отдавать деньги официантам она отказалась, вместо этого раздевшись до пояса, продемонстрировав посетителям голую грудь.

Женщина вела себя не слишком адекватно, выкрикивая ругательства и угрожая сексуальным насилием. На все просьбы одеться парировала тем, что находится не в метро или монастыре, и вообще ей жарко.

"Ты щас допи**ишься — я сниму тебе трусы и прямо здесь от*осу. […] Сейчас достану страпон и засуну тебе его в ж*пу", — так посетительница общается с работниками кальянной.

Из соображений этичности мы не публикуем видео на сайте, однако желающие могут ознакомиться с ними по ссылке в нашем Telegram-канале (есть обнаженка и нецензурщина, поэтому просмотр строго 18+).

Чтобы усмирить женщину, пришлось вызывать полицейских. При этом правоохранители лишь составили заявление и проводили нарушительницу спокойствия на выход. Счет так и остался неоплаченным.

В комментариях люди утверждают, что эта особа хорошо знакома многим харьковчанам, т.к. постоянно влипает в подобные скандальные истории. Некоторые даже утверждают, что полиция ничего не может ей сделать, потому что она является пациенткой психиатрической больницы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что попавшая в скандал за голые фото на фоне храма в Питере блогерша является украинкой. В сети она часто делится откровенными снимками.