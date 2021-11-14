"Х***ый парк": у моря в Одессе нашли свалку мусора и секс-игрушки (видео)
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Помимо фаллоимитаторов на месте обнаружились и остатки чьей-то одежды
Интересная находка ожидала одесситку, вышедшую выгулять собаку в местном Лузановском парке. Вместо чистой природы среди кустов её ожидала свалка из одежды и различных секс-игрушек.
Видеозаписью с места событий поделились 13 ноября в Telegram-паблике "Ху**ая Одесса".
"Чистота Лузановского парка", — с такими словами авторка начинает свою съемку.
В ролике она успела запечатлеть несколько фаллоимитаторов, а также различные предметы одежды и обуви, разбросанные в радиусе нескольких десятков метров друг от друга.
В какой момент суток весь этот мусор появился на территории, которую местные жители используют для прогулок и выгула домашних животных, неизвестно.
Однако инцидент уже наделал шума среди интернет-пользователей. Некоторые шутят о том, что таким образом коммунальщики показывают, что они "ложили" на уборку этой территории, а другие — вспоминают даже местный бюджет. Не обошлось и без популярной нынче темы вакцинации.
Пикантные истории происходят не только в Одессе. Как сообщал "Телеграф", ранее весьма неординарный инцидент произошел в Харькове. В одной из местных кальянных посетительница решила оплатить счет не деньгами, а с помощью стриптиза.
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