"Х***ый парк": у моря в Одессе нашли свалку мусора и секс-игрушки (видео)

Помимо фаллоимитаторов на месте обнаружились и остатки чьей-то одежды

Интересная находка ожидала одесситку, вышедшую выгулять собаку в местном Лузановском парке. Вместо чистой природы среди кустов её ожидала свалка из одежды и различных секс-игрушек.

Видеозаписью с места событий поделились 13 ноября в Telegram-паблике "Ху**ая Одесса".

"Чистота Лузановского парка", — с такими словами авторка начинает свою съемку.

Часть Лузановского парка в Одессе

В ролике она успела запечатлеть несколько фаллоимитаторов, а также различные предметы одежды и обуви, разбросанные в радиусе нескольких десятков метров друг от друга.

В какой момент суток весь этот мусор появился на территории, которую местные жители используют для прогулок и выгула домашних животных, неизвестно.

Лузановский парк на карте

Однако инцидент уже наделал шума среди интернет-пользователей. Некоторые шутят о том, что таким образом коммунальщики показывают, что они "ложили" на уборку этой территории, а другие — вспоминают даже местный бюджет. Не обошлось и без популярной нынче темы вакцинации.

Пикантные истории происходят не только в Одессе. Как сообщал "Телеграф", ранее весьма неординарный инцидент произошел в Харькове. В одной из местных кальянных посетительница решила оплатить счет не деньгами, а с помощью стриптиза.