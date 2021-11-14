Укр

"Х***ый парк": у моря в Одессе нашли свалку мусора и секс-игрушки (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
21
Одесситку возмутила "чистота" парка рядом с новым ЖК
Одесситку возмутила "чистота" парка рядом с новым ЖК

Помимо фаллоимитаторов на месте обнаружились и остатки чьей-то одежды

Интересная находка ожидала одесситку, вышедшую выгулять собаку в местном Лузановском парке. Вместо чистой природы среди кустов её ожидала свалка из одежды и различных секс-игрушек.

Видеозаписью с места событий поделились 13 ноября в Telegram-паблике "Ху**ая Одесса".

"Чистота Лузановского парка", — с такими словами авторка начинает свою съемку.

Часть Лузановского парка в Одессе
Часть Лузановского парка в Одессе

В ролике она успела запечатлеть несколько фаллоимитаторов, а также различные предметы одежды и обуви, разбросанные в радиусе нескольких десятков метров друг от друга.

В какой момент суток весь этот мусор появился на территории, которую местные жители используют для прогулок и выгула домашних животных, неизвестно.

Лузановский парк на карте
Лузановский парк на карте

Однако инцидент уже наделал шума среди интернет-пользователей. Некоторые шутят о том, что таким образом коммунальщики показывают, что они "ложили" на уборку этой территории, а другие — вспоминают даже местный бюджет. Не обошлось и без популярной нынче темы вакцинации.

Пикантные истории происходят не только в Одессе. Как сообщал "Телеграф", ранее весьма неординарный инцидент произошел в Харькове. В одной из местных кальянных посетительница решила оплатить счет не деньгами, а с помощью стриптиза.

Теги:
#Одесса #Парк #Мусор #Секс-игрушки
Ключевые события дня
Украина
Итоги дня 13 ноября: Украина в тумане, рекорд выздоровления от COVID-19, увольнение работников "Укрэксимбанка"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые события дня
Итоги дня 13 ноября: Украина в тумане, рекорд выздоровления от COVID-19, увольнение работников "Укрэксимбанка"
Дата публикации
Категория
"Скорые" везут больных в больницу, а там их спасают врачи
"Рабочее утро началось с вскрытий беременной женщины с ребенком в утробе и парня с мертвыми легкими"
Дата публикации
Категория
Финны неожиданно побеждают на выезде
Сборная Украины рискует не попасть на чемпионат мира по футболу после победы Финляндии над Боснией (видео)
Дата публикации
Категория
Остатки машины после взрыва
Нужна помощь: украинцы собирают средства для семей погибших на Донбассе десантников
Дата публикации
Категория
"Дельта" более заразна, чем оригинальный коронавирус
Коронавирус и штамм "Дельта": что общего и чем отличаются