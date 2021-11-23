Укр

Первый снег в Украине: сеть охватили тематические мемы и фотожабы

Автор
Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Реакция кота на первый снег Новость обновлена 23 ноября 2021, 17:43
Реакция кота на первый снег

Украинцев "накрыло" первым снегом и шутками на этот счет

Во вторник, 23 ноября, в нескольких областях Украины выпал первый снег, что послужило хорошим поводом для создания смешных картинок в сети.

Реакция пользователей неоднозначна: кто-то радуется первому снегу и ожидает новогодниие праздники, а некоторые наконец осознали, что зима уже "на носу", гололед под ногами, а гардероб до сих пор не обновлен.

Ряд проблем, вызванных погодными условиями, может возникнуть как у автолюбителей, так и у представителей коммунальных служб, которые обычно оказываются неготовыми к первым снежным осадкам.

Ниже подготовили для вас подборку смешных мемов и фотожаб, которые могут поднять настроение в непогоду.

Когда все бросились публиковать "первый снег"
Когда все бросились публиковать "первый снег"
Поколение "Гарри Поттера"
Поколение "Гарри Поттера"
Сарказм в действии
Сарказм в действии
Первый снег "нравится" всем без исключения
Первый снег "нравится" всем без исключения
Первый снег в соцсетях и за окном
Первый снег в соцсетях и за окном
Снова фанаты "Гарри Поттера"
Снова фанаты "Гарри Поттера"
Классика постсоветского пространства
Классика постсоветского пространства
Теперь точно
Теперь точно
Не все увидели первый снег
Не все увидели первый снег
Гололедица – верная спутница снега
Гололедица – верная спутница снега
Беда не приходит одна
Беда не приходит одна
Хорошая идея к уборке снега
Хорошая идея к уборке снега

Напомним, что из-за гололеда по всей Украине случаются массовые аварии (фото, видео)

Теги:
#Украина #Мем #Первый снег #Фотожаба #Сніг
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