Первый снег в Украине: сеть охватили тематические мемы и фотожабы
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Украинцев "накрыло" первым снегом и шутками на этот счет
Во вторник, 23 ноября, в нескольких областях Украины выпал первый снег, что послужило хорошим поводом для создания смешных картинок в сети.
Реакция пользователей неоднозначна: кто-то радуется первому снегу и ожидает новогодниие праздники, а некоторые наконец осознали, что зима уже "на носу", гололед под ногами, а гардероб до сих пор не обновлен.
Ряд проблем, вызванных погодными условиями, может возникнуть как у автолюбителей, так и у представителей коммунальных служб, которые обычно оказываются неготовыми к первым снежным осадкам.
Ниже подготовили для вас подборку смешных мемов и фотожаб, которые могут поднять настроение в непогоду.
Напомним, что из-за гололеда по всей Украине случаются массовые аварии (фото, видео)
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