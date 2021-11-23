Первый снег в Украине: сеть охватили тематические мемы и фотожабы

Украинцев "накрыло" первым снегом и шутками на этот счет

Во вторник, 23 ноября, в нескольких областях Украины выпал первый снег, что послужило хорошим поводом для создания смешных картинок в сети.

Реакция пользователей неоднозначна: кто-то радуется первому снегу и ожидает новогодниие праздники, а некоторые наконец осознали, что зима уже "на носу", гололед под ногами, а гардероб до сих пор не обновлен.

Ряд проблем, вызванных погодными условиями, может возникнуть как у автолюбителей, так и у представителей коммунальных служб, которые обычно оказываются неготовыми к первым снежным осадкам.

Ниже подготовили для вас подборку смешных мемов и фотожаб, которые могут поднять настроение в непогоду.

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