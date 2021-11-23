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Перший сніг в Україні: мережу охопили тематичні меми та фотожаби

Автор
Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Реакція кота на перший сніг Новина оновлена 23 листопада 2021, 17:43
Реакція кота на перший сніг

Українців запорошило першим снігом і в мережі з`явились жарти з цього приводу.

У вівторок, 23 листопада, в кількох областях України випав перший сніг, що послугувало гарним приводом для створення смішних картинок у мережі.

Реакція користувачів неоднозначна: хтось радіє першому снігу та очікує на новорічні свята, а дехто нарешті усвідомив, що зима вже на носі, ожеледиця під ногами, а гардероб досі не оновлений. 

Ряд проблем, спричинених погодними умовами, зараз може виникнути як у автолюбителів, так і у представників комунальних служб, які зазвичай виявляються неготовими до перших сніжних опадів.

Нижче підготували для вас підбірку смішних мемів та фотожаб, які можуть підняти настрій у негоду.

Коли всі кинулися публікувати "перший сніг"
Коли всі кинулися публікувати "перший сніг"
Покоління "Гаррі Поттера"
Покоління "Гаррі Поттера"
Сарказм в дії
Сарказм в дії
Перший сніг "подобається" всім без винятку
Перший сніг "подобається" всім без винятку
Перший сніг у соцмережах і за вікном
Перший сніг у соцмережах і за вікном
Знову фанати "Гаррі Поттера"
Знову фанати "Гаррі Поттера"
Классика пострадянського простору
Классика пострадянського простору
Тепер точно
Тепер точно
Не всі побачили перший сніг
Не всі побачили перший сніг
Ожеледиця - вірна супутниця снігу
Ожеледиця - вірна супутниця снігу
Біда не приходить одна
Біда не приходить одна
Гарна ідея до прибирання снігу
Гарна ідея до прибирання снігу

Нагадаємо, що через ожеледицю по всій Україні трапляються масові аварії (фото, відео)

Теги:
#Україна #Мем #Перший сніг #Фотожаба #Сніг
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