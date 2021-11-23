Перший сніг в Україні: мережу охопили тематичні меми та фотожаби

Українців запорошило першим снігом і в мережі з`явились жарти з цього приводу.

У вівторок, 23 листопада, в кількох областях України випав перший сніг, що послугувало гарним приводом для створення смішних картинок у мережі.

Реакція користувачів неоднозначна: хтось радіє першому снігу та очікує на новорічні свята, а дехто нарешті усвідомив, що зима вже на носі, ожеледиця під ногами, а гардероб досі не оновлений.

Ряд проблем, спричинених погодними умовами, зараз може виникнути як у автолюбителів, так і у представників комунальних служб, які зазвичай виявляються неготовими до перших сніжних опадів.

Нижче підготували для вас підбірку смішних мемів та фотожаб, які можуть підняти настрій у негоду.

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