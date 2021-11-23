Перший сніг в Україні: мережу охопили тематичні меми та фотожаби
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Українців запорошило першим снігом і в мережі з`явились жарти з цього приводу.
У вівторок, 23 листопада, в кількох областях України випав перший сніг, що послугувало гарним приводом для створення смішних картинок у мережі.
Реакція користувачів неоднозначна: хтось радіє першому снігу та очікує на новорічні свята, а дехто нарешті усвідомив, що зима вже на носі, ожеледиця під ногами, а гардероб досі не оновлений.
Ряд проблем, спричинених погодними умовами, зараз може виникнути як у автолюбителів, так і у представників комунальних служб, які зазвичай виявляються неготовими до перших сніжних опадів.
Нижче підготували для вас підбірку смішних мемів та фотожаб, які можуть підняти настрій у негоду.
Нагадаємо, що через ожеледицю по всій Україні трапляються масові аварії (фото, відео)
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