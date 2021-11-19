Первый снег - первые ДТП: из-за гололеда по всей Украине происходят массовые аварии (фото, видео)

Машины сходили с дороги одна за одной.

Первый снег, накрывший часть северных областей Украины, уже привел к нескольким масштабным ДТП на Киевщине и Сумщине. Они произошли в первой половине дня, когда гололедица и остатки мокрого снега еще не сошли с дороги.

Как сообщают Телеграм-каналы Киева на трассе от столицы до Ржищева на ограниченном участке дороги менее чем за час произошли четыре ДТП.

Первым в кювет ушел автомобиль Mitsubishi. Не справившись с управлением на обледеневшей трассе он сошел с дороги близ села Гребени. Вторая авария не обошлась без пострадавших — Lada Priora врезалась в дерево. У водителя подозревают травму позвоночника. Почти сразу за ним с дороги в кювет съехал Peugeоt. Легковушка Lada при этом оставалась на месте — именно в нее врезался микроавтобус Toyota. Три водителя отделались синяками и ушибами. На аварийном участке трассы работают патрульные.

Не лучше ситуация и на Сумщине. Там на автотрассе из Сум в Полтаву произошла массовая авария грузовиков и легковых авто. Среди водителей и пассажиров пострадавших нет, досталось только машинам. Близ выезда из Боромли врезались семь автомобилей.

На видео с места происшествия видно, как на трассе в одной линии стоят два грузовика и два легковых авто "впритирку" друг к другу. Растащить авто удалось только после полудня. Из-за аварии на трассе около 20 грузовиков задержались в пробке.

В самом областном центре также увеличилось количество ДТП из-за мокрой дороги — за утро насчитали шесть случаев. В соцсетях пользователи делятся своими фото.

Киевские патрульные напоминают — в таких погодных условиях важно соблюдать дистанцию. Кроме этого есть несколько правил езды в дождь или на мокрой дороге:

не превышайте скорость

не совершайте рискованных маневров

ехать стоит с включенными противотуманными фарами или ближним светом

если из-за дождя не видно встречных авто, лучше остановиться.

Ранее "Телеграф" писал, что синоптики прогнозируют повышение температуры и выпавший снег будет таять.