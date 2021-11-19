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Перший сніг – перші ДТП: через ожеледицю по всій Україні трапляються масові аварії (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Наслідки ДТП на Сумщині Новина оновлена 19 листопада 2021, 14:55
Наслідки ДТП на Сумщині

Машини сходили з дороги одна за одною.

Перший сніг, що накрив частину північних областей України, вже призвів до кількох масштабних ДТП на Київщині та Сумщині. Вони сталися у першій половині дня, коли ожеледиця та залишки мокрого снігу ще не зійшли з дороги.

Як повідомляють Телеграм-канали Києва на трасі від столиці до Ржищева на обмеженій ділянці дороги менш як за годину сталися чотири ДТП.

Першим у кювет пішов автомобіль Mitsubishi. Не впоравшись з керуванням на обмерзлій трасі він зійшов з дороги біля села Гребені. Друга аварія не обійшлася без постраждалих – Lada Priora врізалася у дерево. У водія підозрюють травму хребта. Майже одразу за ним з дороги до кювету з’їхав Peugeоt. Легковик Lada при цьому залишався на місці — саме в нього врізався мікроавтобус Toyota. Три водії відбулися синцями та забоями. На аварійній ділянці траси працюють патрульні.

Не краща ситуація і на Сумщині. Там на автотрасі із Сум до Полтави сталася масова аварія вантажівок та легкових авто. Серед водіїв та пасажирів постраждалих немає, дісталося лише машинам. Поблизу виїзду з Боромлі врізалися сім автомобілів.

На відео з місця події видно, як на трасі в одній лінії стоять дві вантажівки і два легкових авто "впритул" один до одного. Розтягнути авто вдалося лише після полудня. Через аварію на трасі близько 20 вантажівок затрималися в заторі.

У самому обласному центрі також побільшало ДТП через мокру дорогу — за ранок нарахували шість випадків. У соцмережах користувачі діляться своїми фотографіями.

Київські патрульні нагадують — у таких погодних умовах важливо дотримуватись дистанції. Крім цього, є кілька правил їзди в дощ або на мокрій дорозі:

  • не перевищуйте швидкість
  • не робіть ризикованих маневрів
  • їхати варто з увімкненими протитуманними фарами або ближнім світлом
  • якщо через дощ не видно зустрічних авто, краще зупинитися.

Раніше "Телеграф" писав, що синоптики прогнозують підвищення температури і сніг, що випав, танутиме.

Теги:
#ДТП #Київська область #Сумська область #Сніг #Ожеледь
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