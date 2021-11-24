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Зима близько: у низці областей України скоро випаде сніг

Автор
Наталія Чебан
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Рудий кіт спостерігає за першим снігом Новина оновлена 25 листопада 2021, 07:15
Рудий кіт спостерігає за першим снігом

Українців попередили про сніг та ожеледицю на дорогах

Незважаючи на потепління, яке останніми днями відчувають жителі переважної більшості українських регіонів, у кількох з них вже випав перший сніг. 

Наприклад учора, 23 листопада, українці активно ділилися фотографіями довгоочікуваних сніжних опадів та жартували над ними в мережі. 

За прогнозами синоптиків, зовсім скоро нічні морози стануть значно сильнішими і є велика вірогідність того, що сніг все ж "затримається" до початку справжньої календарної зими. 

До прикладу за даними порталу Weather, вже найближчими днями сніг випаде у Луцьку, Львові, Рівному, Сумах, Ужгороді та Чернігові.

На жителів Волині сніжні опади очікують вже наступного вівторка, 30 листопада. Показники стовпчиків термометрів впадуть до +1…-2 градусів. 

Погода у Луцьку, прогноз
Погода у Луцьку, прогноз

Львів`ян сніг настигне раніше — у понеділок, 29 листопада. Він впевнено триматиметься впродовж тижня, адже температура повітря зберігатиме позначку "мінус".

Погода у Львові, прогноз
Погода у Львові, прогноз

У Рівному, упродовж 28 та 29 листопада йтимуть дощі, але вже 30 листопада вони зміняться снігом. Температура у ці дні коливатиметься від +8 до -2.

Погода у Рівному
Погода у Рівному

У Сумах морозно — до -3, стане у вівторок, 30 листопада. У цей же день жителів припорошить незначними сніжними опадами. 

Погода у Сумах
Погода у Сумах

В Ужгороді буде найтепліше і сніг синоптики прогнозують лише 30 листопада. Загалом на наступному тижні температура повітря буде із позначкою "плюс" і коливатиметься від +2 до +4 градусів. 

Погода в Ужгороді
Погода в Ужгороді

Чернігів очікує на сніг у наступний вівторок. Незважаючи на те, що впродовж тижня буде переважно тепло — до +8 градусів, вже 30 листопада температурний показник впаде до -3 градусів, що призведе до опадів у вигляді снігу.

Погода в Чернігові
Погода в Чернігові

Нагадаємо також, як незважаючи на погоду: одеські моржі влаштували заплив у морі наприкінці листопада (відео)

Теги:
#Україна #Погода #Опади #Прогноз погоди #Сніг
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