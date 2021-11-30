Укр

Стоит ли украинцам ждать морозов в декабре — ответ синоптика

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Синоптик рассказал, какую погоду ожидать украинцам в декабре
Синоптик рассказал, какую погоду ожидать украинцам в декабре

Несмотря на то, что резких перепадов в погодных условиях украинцам ожидать не стоит, несколько областей все же ощутят на себе морозы до -15 градусов

По прогнозам украинских синоптиков, декабрь принесет в Украину мокрый снег и гололед, на дорогах ожидаются туманы.

По словам Игоря Кибальчича, резких и сильных похолоданий в украинских областях не предвидится, но несколько декабрьских дней все же отметятся морозами от -10 до -15 градусов.

Синоптик убежден, что во время первого месяца календарной зимы украинцы будут ощущать скорее осеннюю погоду, ведь среднемесячная температура воздуха будет колебаться от 0 до +3 градусов тепла, что считается выше климатической нормы.

Спрогнозировать погодные условия на новогодние праздники специалист пока не берется, хотя и обещает предоставить более конкретную информацию ближе к 20 числам первого зимнего месяца.

Также отметим, что, несмотря на потепление, которое жители подавляющего большинства областей испытывают в последние дни, уже с 30 ноября Украину будет "заметать" снегом.

Осадки ожидаются в Житомире, Луцке, Львове, Ровно, Сумах, Ужгороде и Чернигове.

Напомним также, как "Телеграф" общался с синоптиком Игорем Кибальчичем и узнал, стоит ли ожидать скорого прихода суровых морозов и снегопадов жителям украинских областей.

Теги:
#Погода #Мороз #Прогноз погоды #Синоптик
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